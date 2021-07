Gastronomia pugliese: bontà di Conversano

La cucina del Sud Italia è ricca di ricette tradizionali antiche e prodotti eccellenti. Il terreno fertile della Puglia è coltivato con uliveti, ciliegi, mandorli, alberi di noce.

Da questi, si ottengono le materie prime per la preparazione di molte bevande tipiche come il nocino e di prodotti dolci come la confettura di ciliegie. Dessert alle mandorle e olio extravergine di oliva di categoria superiore non possono mancare sulle tavole dei migliori ristoratori della zona. Se vi troverete in Puglia e in particolare nella provincia di Bari, vi suggerisco di partecipare ai laboratori organizzati da diverse associazioni della zona di Conversano. Potrete vedere con i vostri occhi:

• come si prepara la confettura di ciliegie, a partire dalla pulitura, fino alla cottura e al confezionamento;

• come si distinguono le diverse varietà di olio, attraverso percorsi di degustazioni guidate;

• come si fanno le orecchiette e altre tipologie di pasta fresca tipiche della Puglia.

Lavorare i prodotti della natura e gli ingredienti freschi con le proprie mani è un’esperienza che mette a contatto con l’ambiente e aiuta a comprendere l’importanza di scegliere prodotti di qualità.

Tra storia e gastronomia pugliese

Bari è una città storica di grande fama così come Polignano a Mare e vale sempre la pena visitare questi due centri abitati. Il Borgo di Conversano, invece è ancora meno conosciuto rispetto ad altre località della provincia.

Eppure questa cittadina ha una lunga storia e un grande patrimonio artistico, di cui parlo nel mio articolo su CandyValentino.it. Nel post troverete anche tanti suggerimenti sui ristoranti e le masserie della zona dove vi consiglio di recarvi a mangiare, compreso un ristorante stellato. Insomma, Conversano merita sicuramente una visita e si sposa perfettamente con il vostro itinerario alla scoperta della migliore gastronomia pugliese.

Proposte di itinerari enogastronomici

Nell’episodio de Il gusto con Candy Valentino sulla Webradio SenzaBarcode potrete ascoltare il Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio e l’Assessore al Turismo e alla Cultura e Attività Produttive, Katia Sportelli che presentano le bellezze e le bontà del territorio. Ma anche le guide dell’associazione Polixena che raccontano alcuni aneddoti sui prodotti tipici della zona. Tra turismo, cibo e buon bere, vi accompagno in questa puntata alla scoperta di un itinerario gastronomico in Puglia, perfetto per la vostra estate.

Ascolta