Evoque Art House, Mauro John Capece

Ultimi giorni per assistere alla visione on – demand dei film del listino di Evoque Art House: una collana a cura di Mauro John Capece.

Reverse, La Danza Nera, I giorni bianchi, Padre Amorth – L’esorcista: la collana di opere selezionate dal regista Mauro John Capece è disponibile on – demand ancora per pochissimi giorni sulle piattaforme Sky Primafila, Amazon Prime Video, The Film Club, Chili, AppleTv e Google Play. La selezione, distribuita da Evoque Art House, consente allo spettatore di assistere alla visione di storie controverse, avvincenti e attuali che raccontano la società contemporanea.

“Reverse”, dello stesso Mauro John Capece, è un thriller psicologico cheriesce aentrare nel subconscio del pubblico, sviscerando le paure e i dubbi dell’essere umano, con una narrazione ricca di paura e violenza

“I giorni bianchi” di Davide Alfonsi e Denis Malagnino è il più bel film sul lockdown mai realizzato e percorre la vita durante la pandemia da Covid19 in cui la stasi è solo apparente; “Padre Amorth – L’esorcista” di Giacomo Franciosanarra l’esistenza di uno degli uomini più importanti ma controversi della Chiesa moderna; “La Danza Nera”, sempre di Capece, è un film pluripremiato ai festival a tema LGBTQ che parla di una generazione ribelle e di antipolitica.

Mauro John Capece, in qualità di curatore dichiara:

“Sono molto contento di questa selezione di film che sta suscitando nel pubblico reazioni molto positive e sono soprattutto soddisfatto di aver dato la giusta visibilità, non solo a me stesso ma anche ad altri cineasti contemporanei.

C’è molta qualità in questi film e i feedback sono positivi. Il cinema italiano deve sprovincializzarsi per tornare ad avere un pubblico nel mondo e distribuire film in cui non si parla in dialetto e non ci sono le mafie è un ottimo inizio. Nel prossimo futuro stiamo pianificando altre uscite, sperando di intercettare una nicchia di pubblico, sia in Italia che all’estero, pronta a seguire il nostro gusto che non contempla volgarità, provincialismo e scorciatoie”.

Opere cinematografiche dense di significati reconditi, in grado di suscitare nello spettatore dubbi e riflessioni

Reverse, legal thriller del regista Mauro John Capece, con protagonisti Corinna Coroneo, Adrien Liss, Iago Garcia, Klaudia Pepa, Simonetta Ingrosso, Gabriele Silvestrini e Lorenzo Tarocchi è visionabile su Prime Video.

Un famigerato serial killer di Influencer, psicopatico che firma i suoi crimini efferati utilizzando sempre un coltello blu. Catturato, il killer del coltello blu è ritenuto incapace di intendere e di volere. Sarà un’ispettrice di Polizia che, convinta che la sua pazzia sia tutta una finzione, con un incalzante interrogatorio tenterà di portarlo alla lucida confessione dei suoi omicidi: reverse!

I giorni bianchi, dei registi Davide Alfonsi e Denis Malagnino, con la meravigliosa fotografia di Marco Pocetta econ protagonisti Davide Malagnini, Denis Malagnino e Simona Malagnino, è fruibile in streaming.

Italia, Marzo 2020. Il Premier Conte annuncia il lockdown nazionale per arrestare la crescita esponenziale dei morti da Covid. La quarantena si preannuncia però come una tragedia nella tragedia per una famiglia: la moglie vuole disperatamente e impotentemente diventare madre; il fratello della donna, un uomo malato di mente, vive in un sogno calcistico senza fine; e Franco sembra essere l’unico a rimanere ancorato alla realtà. Vedi il trailer.

Padre Amorth – L’esorcista, documentario di Giacomo Franciosa che racconta la vita del più famoso esorcista del nostro tempo, è disponibile a noleggio su Amazon Prime Video

Un viaggio che ripercorre la vita del più famoso esorcista del mondo attraverso la testimonianza diretta del sacerdote

In una narrazione che si estende dalla verità sulla morte di Papa Giovanni Paolo I, alla lotta quotidiana contro il male, padre Amorth ci guida nel mezzo del conflitto tra il bene e il male. Vedi il trailer

La danza nera, political – horror di Mauro John Capece, con protagonisti Corinna Coroneo, Franco Nero, Flavio Sciolè, Daphne Scoccia, Adrien Liss, Michela Bruni, Giorgia Trasselli, Ladislao Liverani e Gabriele Silvestrini è disponibile on demand.

Protagonisti un politico e una ballerina

Il divario generazionale tra i due, un sindaco benvoluto dai suoi concittadini e una fanciulla delusa e controcorrente, dà vita a una narrazione violenta ed emozionale, in grado di rimarcare il genere political thriller in voga negli anni ’70, grazie alle opere di Petri, Germi e Pier Paolo Pasolini, registi a cui il film è dedicato. Vedi il trailer su YouTube.