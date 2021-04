Olio di oliva biologico italiano

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Il sapore è leggermente amarognolo, fruttato e talvolta piccante. Se invece vi siete sempre chiesti cosa si intende per olio spremuto a freddo o estratto a freddo, non perdete la spiegazione nel mio articolo su CandyValentino.it .

Gli studiosi, i medici e i nutrizionisti hanno rilevato da tempo che un consumo moderato di questo tipo di olio ha numerosi benefici per l’organismo dell’uomo, come ad esempio:

La composizione dell’ olio di oliva biologico , infatti, è la stessa dell’olio di oliva tradizionale, ma la principale differenza sta nei metodi di coltivazione che rispettano l’ambiente. Anche nel frantoio non si possono aggiungere sostanze che alterino le caratteristiche organolettiche del prodotto. Il risultato è indubbiamente un alimento più genuino, sano e privo di sostanze chimiche e nocive per l’organismo.

Come sempre cerco di rendere chiare le informazioni sugli alimenti ai consumatori, perché possano fare acquisti più consapevoli. L’olio, del resto, è uno dei prodotti più utilizzati e amati dagli italiani, i quali lo consumano quotidianamente sia a crudo che nella preparazione di ricette e alimenti cotti. Le olive autoctone usate per produrre questo tipo di condimento devono provenire interamente da agricoltura biologica certificata.

Candy Valentino

Dopo una lunga esperienza iniziata nel 2005 come addetto stampa e giornalista, in particolar modo come critico teatrale e musicale per quotidiani, riviste digitali e magazine online, inizia l’attività di blogger nel 2017 con CandyValentino.it. Mentre partecipa a press tour, blogger tour e viaggia in autonomia, racconta nei suoi articoli, video e post su Instagram (@candy_valentino) le regioni d’Italia e le loro due eccellenze, riconosciute in tutto il mondo: l’enogastronomia e la moda.