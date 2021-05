È uscito in tutte le librerie il nuovo libro di Luca Maroni sul vino italiano, che si pone come guida annuale agli appassionati di questo prodotto.

Si tratta dell’Annuario dei migliori vini italiani, pubblicato con Sens e giunto ormai alla ventottesima edizione. L’autore ha scelto una formula originale per presentare il volume, non potendolo ancora fare in presenza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Ha realizzato infatti, insieme al noto attore comico romano Michele La Ginestra I 99 di Luca Maroni.

Si tratta di 13 video ideati per presentare la selezione di vini di questa edizione dell’Annuario. Maroni espone dei riepiloghi della durata di 5 minuti ciascuno, sul canale YouTube I migliori vini italiani – Luca Maroni. Ascoltarlo è un vero piacere, infatti la lunghissima esperienza nel mondo del vino e la passione dell’autore per questo prodotto trapela dal suo modo di spiegarlo a lettori e, in questo caso, agli spettatori.

Il nuovo libro di Luca Maroni presentato alla nostra WebRadio

Il rapporto tra l’uomo e il vino è un rapporto diretto, senza intermediari. Una delle domande che ho posto all’autore dell’Annuario in occasione della nostra intervista a Il gusto con Candy Valentino è stata proprio come si pone, in questo rapporto, una guida alla degustazione. Luca Maroni ha spiegato quanto sia importante il ruolo di chi descrive un vino in modo efficace per avvicinare chi non ha un contatto diretto col prodotto.

Fra tutti i nostri sensi esiste un nesso profondo e a tal proposito tempo fa Maroni ha ideato la Ruota Sensoriale Sinestetica che si ricollega in qualche modo al suo metodo di valutazione dei vini. Si tratta di un metodo semplice da apprendere e al contempo di rigorosa impostazione scientifica. Questo criterio si basa sul principio che vanno decodificate le sensazioni olfattive e gustative suscitate da un vino. Nel mio articolo su CandyValentino.it vi spiego nel dettaglio in cosa consiste tale metodo per stabilire la piacevolezza di un vino.

Ascolta l’intervista a Luca Maroni, esperto di vini italiani