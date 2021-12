Antipasti per la Vigilia facili da preparare

Quando si avvicinano le feste di Natale, in Italia gli impastatori si sfidano sempre a colpi di ricette sui tradizionali panettoni.

Esiste, però, un piatto chiamato panettone gastronomico che forse non è conosciuto quanto il suo concorrente dolce e risulta perfetto come antipasto della Vigilia di Natale. Negli anni è stato molto in voga per determinati periodi e dimenticato per altri e, a volte, confuso con i panettoni in versione salata. Si tratta di due prodotti ben diversi, soprattutto per quanto riguarda l’impasto. Della differenza tra questi lievitati ho scritto in modo approfondito nel mio articolo su CandyValentino.it che vi invito ad andare a leggere.

Antipasti di mare, un must della Vigilia

Tartine, rustici, insalate di tonno, crudi di pesce: sembra che gli italiani non vogliano mai rinunciare, per la loro cena in famiglia o al ristorante il 24 dicembre, a qualche antipasto sfizioso di mare. I più raffinati si procurano per l’occasione delle ostriche, altri si cimentano in cocktail di gamberi e tartare.

La voglia di mantenere la tradizione, però, non equivale alla mancanza di desiderio di variare. Chi ama cucinare e sperimentare ai fornelli, può davvero sbizzarrirsi nella preparazione di tramezzini farciti al pesce, alle verdure e alle salse, seguendo gli abbinamenti più disparati che preferisce. In questo senso, il panettone chiamato gastronomico rappresenta una soluzione esteticamente più accattivante per presentare i sandwich. È comodo anche per gli ospiti, che possono divertirsi a indovinare i diversi strati di ripieno ed estrarre il loro preferito dalla composizione.

La ricetta di un antipasto perfetto per la Vigilia, con Angelo Zigrino

Lo chef Angelo Zigrino, tra le sue origini pugliesi e le esperienze di lavoro in Sardegna, Lombardia,Valle d’Aosta, Veneto e Lazio, ha acquisito una vasta conoscenza e padronanza delle specialità di tante regioni italiane diverse. Specializzato nella lavorazione del pesce, ha fatto i suoi primi esperimenti di panettone gastronomico proprio farcendone i tramezzini con mousse di pesce, salmone cotto in vari modi, polpo e tante altre ricette.

In questo episodio de Il gusto con Candy Valentino ci ha spiegato passo dopo passo come preparare impasto e farcitura di questo sfizioso antipasto per la Vigilia di Natale. Non perdete l’intervista sulla Webradio SenzaBarcode.