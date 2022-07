Crepes: guida alla preparazione ottimale

Se l’origine delle crepes non è del tutto chiara, ciò di cui siamo sicuri è che sono uno dei dolci più amati.

Pochi ingredienti ed una preparazione veloce per un prodotto che si presta a mille rivisitazioni perché oltre al dolce, in realtà, la deliziosa preparazione è perfetta anche per crepes salate da gustare come secondi piatti.

Preparare le crepes

Le crepes, sia dolci che salate, sono ottimi piatti da consumare sia a pranzo che a cena o per sfiziose colazioni e merende. Perfette anche d’estate per soddisfare la voglia di dolce durante una passeggiata ed un’uscita con gli amici. Sempre più attività commerciali hanno infatti inserito nel proprio menù le crespelle sbizzarrendosi nella loro eclettica realizzazione. Partendo dalla ricetta base, gli ingredienti che occorrono per preparare le crepes sono uova, latte, farina e burro. Esistono poi una moltitudine di varianti per andare incontro alle esigenze della propria clientela.

Ad esempio, sostituendo la farina 00 ed utilizzando quella riso o all’avena si otterrà una crepe per tutti coloro che sono intolleranti al glutine. Oppure mettendo una bustina di vanillina nell’impasto si otterrà una crêpe leggermente più dolce rispetto al normale e indicata nelle preparazioni con frutta.

Strumenti per la cottura

Le crepes possono essere preparate in padella, in forno (soprattutto per quanto riguarda le crepes salate) e in apposite macchine. Coloro che hanno bar e ristoranti ovviamente preferiscono le ultime in quanto la cottura risulta essere molto più veloce e professionale. Inoltre, le macchine appositamente studiate per la cottura delle crepes sono di facile utilizzo, permettendo anche a coloro con poche competenze di poterle maneggiare senza troppa fatica. Una volta versato l’impasto sulle piastre riscaldate, basteranno pochi secondi per poter gustare la propria crepe. Utilizzando gli appositi preparati il tutto sarà ancora più veloce così da non dover far attendere i clienti in lunghe file.

Molte aziende hanno da tempo pensato ad una formula di comodato d’uso per avere a disposizione macchine e piastre per la produzione di crepes in forma gratuita. Il comodato d’uso consiste nell’acquisto di una fornitura annuale di prodotti, utili per la preparazione delle crepes, così da poter usufruire delle macchine senza doverle acquistare. A fronte di un ordine di impasti pronti, creme di guarnizione, e decorazioni si avrà a disposizione tutta la strumentazione professionale per rispondere alle tante richieste dei clienti. Il comodato macchina per crepes è un’opzione conveniente che permette guadagni fin da subito e che include tutto il necessario per far partire l’attività, tra cui materiale pubblicitario, menù, ed utensili extra.

Crepes salate

Come dicevamo, le varianti delle crepes sono infinite. Tra le crepes salate le più quotate sono quelle ai quattro formaggi. Una volta preparata la base, basterà farcirle con fontina, gorgonzola, parmigiano e scamorza. Ripiegate a fazzoletto o dandogli la forma di piccoli cannoli sarà sufficiente riporre le crepes all’interno di una teglia, cospargerle di besciamella e una grattata di parmigiano per formare una lieve crosticina.

Dopo qualche minuto in forno, mettendo il grill a fine cottura, le crepes saranno pronte. Per un po’ di croccantezza in più, guarnire le crepes ai quattro formaggi con qualche noce tritata. Altra variante sono le crepes prosciutto e formaggio. In questo caso, il ripieno consisterà in qualche fetta di prosciutto cotto, fontina e un cucchiaino di stracchino. Una volta chiuse, le crepes andranno cotte al forno con qualche fiocco di burro in superficie.

Crepes dolci

Oltre alla classica ed irresistibile crepes con la nutella, durante la bella stagione si può considerare l’idea delle crepes con il gelato, un dolce fresco che unisce la cremosità del gelato alla delicatezza delle crespelle. Un’alternativa molto originale che tanti consumatori apprezzeranno soprattutto nelle calde giornate estive dove la voglia di dolce è accompagnata dalla necessità di un alimento fresco e leggero. Per dare un pizzico di gusto in più si possono aggiungere granelle di vario tipo, topping e piccoli pezzettini di frutta fresca.

Foto di thechuk da Pixabay