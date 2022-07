Consigli per acquistare la caldaia di casa

Acquistare una caldaia nuova per la propria casa e doversi barcamenare tra le molteplici offerte presenti oggi sul mercato.

Da dove si comincia? Quali sono gli aspetti da tenere a mente? La caldaia è un dispositivo indispensabile per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria all’interno della propria abitazione. Il mercato oggi offre tantissime soluzioni a coloro i quali decidano di optare per un dispositivo di questo genere.

Oggi è possibile rivolgersi anche alla rete su uno dei tanti siti di vendita di caldaie; in questo caso è ancor più consigliabile conoscere le varie caratteristiche del prodotto che si sta andando ad acquistare. Vediamo alcuni consigli.

Attenzione a quello che dice la legge

Le caldaie devono sottostare ad una regolamentazione piuttosto stringente in materia di utilizzo e sicurezza. Oggi sul mercato, proprio per queste limitazioni, alcuni modelli non sono più disponibili e si tende a preferire il ricorso alle caldaie a condensazione. Che sono quelle che consumano di meno, che garantiscono quindi il maggior risparmio ma anche la più alta salvaguardia per l’ambiente.

Altra grande differenziazione a monte, prima di procedere all’acquisto, è data dall’uso finale che può variare tra acqua calda sanitaria e riscaldamento. Cosa si vuole fare con la caldaia? La si utilizzerà soltanto per la produzione di acqua calda o anche per riscaldare il proprio appartamento? Ovviamente anche da questo parametro dipenderà la scelta finale.

Valutare la convenienza dei bonus vari

Oggi poi quando si procede all’acquisto di una caldaia si può usufruire di vari bonus e facilitazioni stabilite dalla legge; il tutto sempre nell’ottica di optare per un prodotto che consenta di risparmiare energia e che sia maggiormente efficiente, in un momento storico particolare nel quale questo tema è molto sentito.

Proprio per questo nel corso degli anni sono stati messi in campo diversi bonus e agevolazioni fiscale varie per venire incontro al consumatore che vada a cambiare la propria caldaia vecchia scegliendone in cambio una più performante. I lavori di acquisto ed installazione di una caldaia nuova di ultima generazione possono rientrare, ad esempio:

Nell’ecobonus 65%; Nell’ecobonus 50%; Nel Superbonus del 110%.

Tutte misure introdotte in questi anni con la finalità di offrire agevolazioni concrete al consumatore e con l’intento di ottimizzare il parco caldaie italiano andando a svecchiarlo, con ricorso a modelli performanti come nel caso delle caldaie a condensazione, che per loro conformazione vanno a riutilizzare l’energia impiegata risparmiando notevolmente.

Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay