Sister in Jazz al Teatro Ivelise con Rinaldi e Patanè

Torna Jazz in The Theatre! domenica 14 novembre dalle 19 al Teatro Ivelise Con Valeria Rinaldi, Stefania Patanè e Vincenzo Lucarelli.

SenzaBarcode è media partner ufficiale di Jazz in The Theatre 2021-2022, la rassegna di Jazz che il Teatro Ivelise propone una volta al mese. Nella scorsa intervista abbiamo incontrato Valeria Rinaldi che, oltre a presentarci la rassegna, ci raccontava del primo appuntamento dove, domenica 24 ottobre, era accompagnata al piano da Riccardo Biseo.

Una giornata di successo, ci racconta oggi, “con il teatro praticamente pieno!” qualcosa che non sentivamo da tempo e che ci riempie di gioia. Nel nuovo appuntamento di domenica 14 novembre, in via Capo d’Africa 8/12, il concerto sarà a due voci, insieme a Valeria c’è Stefania Patanè e con loro al piano Vincenzo Lucarelli.

Sister è il titolo del prossimo concerto

in onore dell’amicizia/ sorellanza, che lega la Rinaldi e la Patanè, emozione che traspare nella loro esibizione finanche nella foto usata per la locandina dal Teatro Ivelise. Così come tutta la rassegna questi concerti hanno lo scopo di avvicinare quanto più possibile la musica jazz e il pubblico, anche fisicamente, questo il motivo della scelta del Teatro Ivelise, che mette pochi metri di distanza tra pubblico e artisti. Divertente e costruttiva l’intervista che trovate a fondo pagina, pubblicata da WebRadio SenzaBarcode, che ci dà la possibilità di conoscere Stefania Patanè anche in qualità di cantante non jazz.

È infatti uscito a ottobre 2020 l’album New Focus che contiene la splendida “Chiddu ca nun viri“. Ritmi e melodie mediterranee che si fondono con armonie e groove di importazione afroamericana. Il primo lavoro interamente da cantautrice che vale veramente un plauso. Valeria Rinaldi, Stefania Patanè e Vincenzo Lucarelli daranno vita a un concerto raffinato e coinvolgente. Racconteranno così l’amore per il jazz, che va oltre ad un genere musicale, ma è stile e modo di vivere. Franco, schietto e onesto, con quella genialità che solo nella follia si può trovare. L’appuntamento imperdibile e quindi al teatro Ivelise domenica 14 novembre dalle 19, via Capo D’Africa 8/12.

Pochi minuti prima dello spettacolo, in diretta dei camerini, WebRadio SenzaBarcode vi porterà il saluto degli artisti!