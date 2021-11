UNOE la ripresa delle attività produttive

Torniamo a parlare di eventi, mercatini, Street Food e appuntamenti natalizi UNOE che quest’anno ha voluto coinvolge anche SenzaBarcode.

Alessandro Pollak, presidente UNOE, Unione Nazionale Organizzatori Eventi, torna al microfono di Disputandum per raccontarci lo stato dell’arte riferito al suo comparto di interesse. L’associazione UNOE nasce proprio in piena emergenza sanitaria e all’apice della crisi pandemica. Quando, decisamente, la confusione regnava sovranamente insieme alla paura. Nel 2020 furono costretti ad annullare, tra gli altri appuntamenti, anche tutti i mercatini di Natale proprio a causa degli impedimenti dati dalle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19.

Quest’anno, forti di vaccino e green pass, possono finalmente tornare alla loro attività, già da alcuni mesi in realtà sono tornati i mercatini e gli eventi nelle nostre piazze e l’interesse da parte del pubblico è sempre molto alto. Principalmente due motivi: la qualità della merce esposta, grazie ad una selezione molto accurata che viene fatta a monte, nella scelta degli espositori e l’interesse per l’evento dettato anche dal bisogno che abbiamo tutti noi di tornare a viverci e a una normalità più simile possibile alla vita che abbiamo sempre vissuto.

Con Alessandro Pollak parliamo di quanto questo periodo devastante sia stato in qualche modo anche un setaccio. Una sorta di selezione naturale che ha fermato molti di coloro che si potrebbero definire improvvisati o comunque non adeguatamente strutturati. Cosa che non bisogna confondere con le disponibilità economiche. Stiamo parlando di chi ha la piena competenza e conoscenza nei confronti di un lavoro che è tutt’altro che semplice, ed ha saputo riorganizzarsi e prepararsi adeguatamente.

A questo proposito ricordo anche il premio Celebrate the Excellence: le imprese resilienti premiate da Ci.Effe. Consulting. Martedì 9 novembre alle 17:30 saranno premiate le 6 aziende che più di altre hanno dimostrato innovativa, fantasia e resilienza proprio a partire dai periodi più violenti appena trascorsi.

Il sociale facendo impresa

Tra i tanti impegni che coinvolgono UNOE, così come ha fatto Alessandro Pollak nell’intervista che trovate a fondo pagina, mi piace ricordare la serie di incontri dal titolo Il sociale facendo impresa. Organizzato da Roma Open Lab, associazione consorella di Égalité, assieme a UNOE e EPL (Ente Pro Loco) Lazio presso il centro commerciale Sedici Pini di Pomezia. Nell’ambito del Festival dell’inclusione sociale si è dibattuto sul mercato agricolo biologico e locale oltre che temi solidali, stand e dibattiti con la rete delle associazioni. Tra gli altri sono intervenuti anche Francesca Danese del Forum Terzo settore Lazio e Walter La Rosa amministratore di economia carceraria, entrambi molto conosciuti e apprezzati da SenzaBarcode.

L’incontro con il presidente di UNOE è stato anche l’occasione per parlare di uno degli appuntamenti fondamentali per gli organizzatori di eventi e atteso da milioni di persone ossia i mercatini natalizi!

Abbiamo subito colto l’invito di UNOE a partecipare come associazione no profit con tutti gli organi che utilizziamo per il raggiungimento dei nostri scopi statutari. Saremo quindi presenti con la web radio, le nostre interviste e racconti di quello che accade. Non mancheranno certamente gli autori e i libri della collana editoriale SenzaBarcode. Non potevamo quindi non sentire anche la voce di Nino Bozzi, idealmente padre di questa collana, che sempre ci ha sostenuti e guidati in questa entusiasmante avventura. L’intervista è disponibile dalle 18 del 9 novembre sul sito di WebRadio SenzaBarcode. Sarà inoltre possibile conoscere e iscriversi alla nostra associazione culturale che ha come obiettivo principale la libertà di informazione.

Ecco Dove potete trovarci:

Via Ugo Oietti stand domenica 28 novembre

Piazza Cina struttura coperta 15/16 dicembre

Piazza Re di Roma stand (potrebbe essere sostituita con Piazza Mazzini, ma nelle stesse date) 17/18/19 dicembre.

Per conoscere tutte le iniziative dell’associazione UNOE, oltre ad ascoltare con attenzione il podcast con l’intervista ad Alessandro Pollak, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook.