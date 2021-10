Jazz in the Theatre all’Ivelise. SenzaBarcode mediaparner

Torna il grande jazz al teatro Ivelise con la rassegna Jazz in the Theatre dal 24 ottobre 2021 a maggio 2022. Da un’idea di Valeria Rinaldi.

Il primo appuntamento con Jazz in the Theatre è per domenica 24 ottobre alle 18 con la voce di Valeria Rinaldi e le note al piano di Riccardo Biseo. Il concerto è dedicato alla composizione di Rodgers & Hart raccontati attraverso l’eleganza e complicità dei due musicisti.

La rassegna ha l’intento di diffondere questa straordinaria musica, nata all’inizio del ventesimo secolo come evoluzione delle forme musicali utilizzate dagli schiavi afroamericani. La storia del jazz è legata al triste fenomeno della tratta degli schiavi verso l’America. L’agghicciante grido della deportazione, nel tempo, si lega anche ai canti religiosi, spirituals e gospel song.

Subisce influenze anche dal blues fino a trasformarsi in una musica da strada che si improvvisa in occasione di cerimonie religiose. Impossibile parlare di jazz senza nominare il celebre cornettista Louis Armstrong nato nel 1900 è morto 71 anni dopo. Tra ottoni, sassofoni, percussioni e le voci ,la rassegna Jazz in the Theatre vuole essere un modo per far partecipare il pubblico, mettendolo a stretto contatto con gli artisti.

L’appuntamento di domenica 24 ottobre con Valeria Rinaldi e Riccardo Biseo apre quindi la grande rassegna degli appuntamenti che avranno cadenza mensile. SenzaBarcode, quale media partner ufficiale, vi la racconterà ogni mese tramite interviste ai protagonisti, recensioni e articoli. È consigliabile la prenotazione chiamando il Teatro Ivelise al 06 8952 7016 o visitare il sito.

L’appuntamento cade ad un anno esatto dall’ultimo concerto della jazz singer Valeria Rinaldi affiancata da Adriano Urso, al pianoforte. Era infatti il 25 ottobre 2020, la serata di Jazz in the Theatre – Tea for two, quando i due artisti si esibirono insieme. Adriano, uno dei maggiori esponenti della scena musicale retrò italiana, scomparse nel gennaio 2021 a soli 41 anni a causa di un infarto.

Di seguito potete ascoltare l’intervista a Francesca Rinaldi che dedica, idealmente all’amico Adriano Urso, la rassegna Jazz in the Theatre.