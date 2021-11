Celebrate the Excellence: celebrare la resilienza

Trovare, nella pandemia e nella crisi, la forza per rinascere. Celebrate the Excellence: le imprese resilienti premiate da Ci.Effe. Consulting.

La quinta edizione del premio Celebrate the Excellence, ideato da Ci.Effe Consulting, azienda leader, da oltre quindici anni, nel mercato della consulenza e formazione delle aziende simbolo del Made in Italy, ha scelto i suoi vincitori valutando competenza e resilienza..

L’Italia, per effetto del Covid-19, ha registrato una perdita del PIL pari al 8,8% nel 2020, significa che oltre al disastro in termini di vite perdute e sofferenza, anche le aziende hanno subito un durissimo colpo. Nel rapporto sulla competitività 2021 a cura dell’Istat emerge che circa il 45% delle imprese è a rischio fallimento, nuove chiusure o crisi le porterebbero quindi a chiudere definitivamente: “Esposte a una crisi esogena, subirebbero conseguenze tali da metterne a repentaglio l’operatività”.

Come abbiamo più volte raccontato, il turismo è uno dei settori più colpiti. Le perdite registrate sono per le agenzie di viaggio -76,3%, il trasporto aereo -60,5%, per alloggio e ristorazione -42,5%. Ma non significa certo che gli altri settori non siano in grave sofferenza, se prendiamo ad esempio ’export della manifattura: -12,6% per i macchinari, -19,5% per il tessile, abbigliamento e pelli, -11,6% per i mezzi di trasporto. Qui per scaricare il rapporto completo.

Celebrate the Excellence sceglie di celebrare l’eccellenza secondo Ci.Effe

Guardare con positività e fiducia le chance che anche il momento più sconvolgente è in grado di offrire. Sfruttarle a proprio vantaggio e rinvigorire. Queste le scelte messe in atto dalle sei aziende che hanno meritato questo riconoscimento che sarà loro consegnato, domani 9 novembre. Sarà possibile seguire la cerimonia ritirando il biglietto gratuito di Event Brite, richiedendolo direttamente sul sito o tramite la pagina Facebook di Ci.Effe Consulting.

È intervenuta a Disputandum, per WebRadio SenzaBarcode, la dottoressa Marilú Carnesi psicoterapeuta e Trainer Manager in Ci.Effe consulting, a fine pagina potete trovare l’intervista completa. Ha spiegato l’iter, non facile, che ha portato alla scelta delle aziende premiate.

Quali sono le Aziende Resilienti?

I vincitori sono stati:

Gentilini per il premio Futuro migliore

per il premio Futuro migliore Tarall’oro per la sezione Cultura

per la sezione Cultura Unbranded vince per Innovazione Fashion

vince per Innovazione Fashion Vico Food Box si aggiudica il premio Innovazione Food

si aggiudica il premio Innovazione Food Trainect è il migliore tra le Startup Wellness

è il migliore tra le Startup Wellness Screevo è la migliore Startup Technology

Illustre anche la giuria che consegnerà i riconoscimenti: Dea Callipo, Editore di Fortune Italia, Michele D’Amore, Direttore Manageritalia Roma, Amit Buaron, CEO e Co-Founder Mesauda Milano, Giulia Lapertosa, Co-Founder & Project Leader di Carriere.it | Top 100 Forbes Under 30 e l’influencer Paolo Isabettini.