Gigantic e Newt, i perduti film Disney

Continuiamo la nostra rassegna di film d’animazione cancellati con due prodotti nati sotto la major di Topolino: Gigantic dei Walt Disney Animation Studios e Newt della Pixar.

1947. Durante la Seconda Guerra Mondiale Disney, che era in grave crisi, decide di far uscire Bongo e i tre avventurieri, un film che univa due cortometraggio. Il secondo, ossia Topolino e il fagiolo magico, fu quello meglio accolto da pubblico e critica. La storia era la reinterpretazione della favola di Jack ed il fagiolo magico, una fiaba semplice, perfetta per un corto.

2015. Durante il D23 Expo (evento in cui Disney annuncia i suoi futuri progetti ai fan) viene annunciato Gigantic. I registi erano Nathan Greno (Rapunzel) e Meg LeFauve (Inside Out). Gli autori affermano che la pellicola sarebbe stato l’adattamento definitivo del racconto popolare inglese. Il film sarebbe stato ambientato in Spagna durante il quindicesimo secolo ed il diciottesimo secolo (lo stesso periodo in cui è ambientato Pocahontas).

La produzione stava andando bene (alcune canzoni erano già state scritte) ma qualcosa non ha convinto la Disney e quindi la produzione è stata bloccata. Le motivazione?

Ad oggi rimangono ancora un mistero

2008. Pixar (che in quel periodo era al top con prodotti come Ratatouille e Up) annuncia Newt. Il regista (Gary Rydstrom, autore del corto Lifted) racconta in maniera giocosa il plot: cosa succede quando la razza delle salamandre a piedi azzurri è nelle mani di uno solo maschio ed una femmina che non si sopportano? La data d’uscita era prevista per il 2011 ma, come sappiamo, il film non è mai stato pubblicato.

I motivi? La trama, a detta del capo artistico di Pixar dell’epoca (John Lasseter), condivideva la stessa storia di Rio uscito in quel periodo. Un’altro motivo della cancellazione è stata una produzione travagliata che ha portato ad un cambio di regia. Il progetto fu affidato a Pete Docter (Up) che non riuscì a salvare il film e quindi decise di concentrarsi su un’altra idea: Inside Out.