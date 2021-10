Andrea Barricelli incontra i suoi lettori a Prenestina

Andrea Barricelli vi aspetta per il firma copie alla Ubik Prenestina, Roma, domani venerdì 22 ottobre dalle 15.

È ancora la libreria di via Prenestina 415/417 ad ospitare I libri della collana editoriale SenzaBarcode, la Ubik questa volta ospita Andrea Barricelli con le ultime due fatiche letterarie, targate CTL Editore Livorno.

Dominio e Ribellione, libro rieditato per la seconda edizione, contiene un importante pezzo di storia in più che rendo il testo ancora più accattivante. Qui un devastante conflitto nucleare ha riportato l’umanità al Medioevo. Dieci anni dopo l’Apocalisse, come è stata definita la tragedia, i sopravvissuti sono ancora divisi in “Dominio”, la fazione che ha dato il via al conflitto e “Ribelli”, che si oppongono come possono allo strapotere degli avversari. La guerra continua attorno alla leggenda che, da qualche parte sulla Terra, esista un Potere in grado di regalare ad una delle fazioni la definitiva vittoria sull’altra…

Il sequel è Equilibrio e Cambiamento, uscito nella primavera 2021, racconta i fatti avvenuti venticinque anni dopo gli eventi narrati in Dominio e Ribellione, mentre il mondo vive un’epoca di ritrovata pace. Ciò nonostante, ad est, nuove tensioni e vecchi nemici, rimasti a lungo nell’ombra, fanno ritorno e Kyle, accompagnato dall’amico di sempre Kevin e da nuovi alleati, rischia di dover perdere nuovamente tutto ciò che ama per impedire che la Terra ripiombi nell’incubo della guerra.

Alla libreria Ubik Prenestina potrete incontrare Andrea, parlare con lui dei suoi lavori e acquistare farvi firmare le copie.