Cos’è l’economia circolare in cucina? Scopri come riusare gli avanzi di cibo insieme alla chef Barbara Agosti.

In cosa consiste l’economia circolare in cucina? Forse non si parla sufficientemente di questa buona pratica per evitare gli sprechi di cibo quando ci mettiamo ai fornelli. In passato ho scritto del problema dello spreco alimentare, un tema che ritengo sia fondamentale affrontare. Questo vale non solo per quanto riguarda le buone abitudini da conoscere quando si mangia a casa. Se è vero che agli italiani piace andare a pranzo e a cena fuori, è anche importante scegliere ristoranti dove si mettono in pratica validi sistemi per contrastare questo fenomeno.

Quante volte ci chiediamo come si lavora dietro le quinte di un ristorante e che fine fa tutto il cibo che avanza alla fine di un turno di servizio di ristorazione? In Italia c’è un’attenzione sempre maggiore a evitare sprechi eccessivi e ad attivarsi nel riciclo in cucina.

Cos’è l’economia circolare in cucina

Il concetto di economia circolare in cucina è in realtà assai antico. Da sempre nelle nostre ricette regionali, soprattutto nei cosiddetti piatti poveri, si è trovato il modo di recuperare gli avanzi di cibo. Tante note ricette della tradizione del nostro Paese sono nate proprio dalla necessità di sfruttare ciò che era disponibile in dispensa, evitando di spendere troppo. Con questa espressione ci si riferisce all’idea di riutilizzare più volte ingredienti e materie prime per sfruttarne al massimo ogni parte. Alcuni classici esempi di riuso in cucina sono:

il recupero dei semi della frutta come mele, pesche, nespole, albicocche, per produrre bevande liquorose;

l’utilizzo delle bucce di agrumi per fare liquori e aromatizzare salse e condimenti nonché per impasti di dolciumi;

l’uso del pane raffermo insieme a carne tritata e spezie, per fare polpette e polpettoni;

il recupero delle foglie dei carciofi per preparare tisane o infusi e per fare le marinature di carne o pesce.

Per mettere in pratica i principi dell’economia circolare in cucina, si deve partire da una capacità di fare la spesa in modo attento e consapevole. Approfondite questo argomento leggendo il mio articolo su CandyValentino.it.

La chef Barbara Agosti sull’economia circolare in cucina

La creatività per inventare metodi sempre nuovi di riutilizzare le materie prime ai fornelli, naturalmente è un fattore determinate. Proprio grazie a questa, numerosi chef hanno creato ricette che si basano sulla cucina circolare.

Chi vuole trovare spunto da un buon modello, può ascoltare la mia intervista alla chef Barbara Agosti che a Roma è ormai conosciuta in particolare per la sua attività al ristorante Eggs. Barbara è una fervente sostenitrice della cucina biologica ed è anche particolarmente attenta agli sprechi nel suo metodo di lavoro. Non perdete tante informazioni e indicazioni utili a proposito del riutilizzo degli scarti di cibo.

Foto di cattalin da Pixabay