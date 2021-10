Sostenibilità e innovazione nel progetto Humane World

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Gli approfondimenti coinvolgeranno diversi leader, accomunati dalla convinzione che non possa esservi sviluppo se la società non ha strumenti chiari per comprendere sempre meglio il valore del bene comune, in particolar modo in termini di tutela dell’ambiente.

Candy Valentino

Dopo una lunga esperienza iniziata nel 2005 come addetto stampa e giornalista, in particolar modo come critico teatrale e musicale per quotidiani, riviste digitali e magazine online, inizia l’attività di blogger nel 2017 con CandyValentino.it. Mentre partecipa a press tour, blogger tour e viaggia in autonomia, racconta nei suoi articoli, video e post su Instagram (@candy_valentino) le regioni d’Italia e le loro due eccellenze, riconosciute in tutto il mondo: l’enogastronomia e la moda.