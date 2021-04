Che film sono usciti nel 1939?

Il 1939 ha segnato l’inizio di una delle guerre più violente e disastrose nella storia umana: la Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo insieme i film usciti in quell’anno.

Addio, Mr.Chips! Cult movie che ottenne ben 7 nomination ai Premi Oscar. La pellicola racconta la storia d’amore fra un insegnante britannico, timido ma severo,ed una giovane e brillante suffragetta, che riesce ad abbattere la sua ostinata e testarda reticenza, conquistando il suo cuore.

Nel 1999 il British Film Institute è stato inserito al 72º posto della lista dei migliori cento film britannici del XX secolo e nel 2003 il personaggio di Mr. Chips è risultato 41º tra i 100 migliori “eroi” della storia del cinema americano secondo l’American Film Institute.

La taverna della Giamaica. Ultima pellicola del “periodo britannico” di Alfred Hitchcock. Mary, una ragazza irlandese rimasta orfana, scopre che la locanda dello zio, Joss Merlyn, è il covo di una banda di pirati. Il film fu accolto in modo negativo: dopo il grande successo di La signora scompare fu considerato una delusione. Nel 1978 il film è stato inserito nella lista dei 50 peggiori film di sempre nel libro The Fifty Worst Films of All Time.

Leggi anche Quali film sono usciti nel 1955?

Alba tragica. Presentato in concorso alla 7ª Mostra del Cinema di Venezia, il film è considerato uno dei principali esempi della corrente cinematografica francese del realismo poetico. Il film fu vietato ai minori di sedici anni (con il motivo dichiarato dalla censura militare di essere «demoralizzante»). Nel 1940 fu imposto il taglio di un’inquadratura di Arletty nuda, che in seguito non venne più reinserita.

Il mago di Oz. Iconico film che segna il passaggio dai film in bianco e nero a quelli a colori. La canzone “Over the Rainbow” (interpretata da Judy Garland) è considerata uno dei brani più iconici della storia del cinema. Il mago di Oz è soggetto ad un frequente accostamento con il film Via col vento, entrambi distribuiti dalla Metro-Goldwyn-Mayer, per via di diversi fattori che le due opere condividono: in particolare il primo regista de Il mago di Oz, George Cukor, fu allontanato dal set dopo un breve periodo (e sostituito da Victor Fleming) per essere assoldato come regista di Via col vento, dove venne poi nuovamente sostituito dallo stesso Fleming, accreditato come regista di entrambi i film.

Ascolta Nella violenza del 1939, quali film sono arrivati nelle sale?