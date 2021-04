Birrificio a Saluzzo grazie a Pausa Cafè

Nella Casa di Reclusione Rodolfo Morandi di Saluzzo, in provincia di Cuneo, si produce una birra artigianale di ottima qualità.

Un corso di formazione gestito dal mastro birraio Emiliano Andreatta, consente ai detenuti partecipanti all’iniziativa di apprendere un mestiere affascinante come quello del birraio. Come sempre in questi progetti, l’intento è quello di offrire sia un momento di riabilitazione sociale durante il periodo di detenzione, sia una professionalizzazione da sfruttare una volta scontata la pena.

L’idea di puntare su un prodotto come la birra è nata nel 2008 dalla cooperativa Pausa Cafè che già aveva investito in altri progetti legati al mondo dell’enogastronomia e delle carceri. Il momento storico vedeva una particolare crescita di interesse da parte dei consumatori nei confronti delle birre artigianali italiane. Nel mio articolo su CandyValentino.it vi illustro nel dettaglio come è strutturato il birrificio a Saluzzo e quali birre vi si producono.

Fare la birra a Saluzzo per riscattarsi

La cooperativa Pausa Cafè offre la possibilità ai detenuti che hanno avuto modo di cominciare il percorso lavorativo intra moenia di partecipare attivamente all’interno della cooperativa. Ciò avviene grazie a un coinvolgimento che li vede partecipi in qualità di soci lavoratori, una volta tornati in libertà.

Emiliano Andreatta e Luciano Cambellotti di Pausa Cafè, parlano del progetto del birrificio a Saluzzo in un’intervista a Il gusto con Candy Valentino. Scoprirete quali sono le fasi del lavoro che entusiasmano maggiormente i partecipanti nonché il particolare valore sociale di questo percorso. Come spiega Andreatta, infatti, ciascun detenuto in base al suo percorso di vita e al grado di istruzione o all’inclinazione personale, si impegna maggiormente in un diverso aspetto del lavoro.

La produzione della birra, del resto, prevede la collaborazione tra diverse figure professionali, alcune più creative, altre più ferrate sulla parte teorica, altre più portate agli aspetti pratici e meccanici.

