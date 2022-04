Intervista ai Moscova: “Roma Tiburtina” è il nuovo singolo

Fuori da venerdì 15 aprile per Le Stanze Dischi il nuovo singolo dei Moscova dal titolo Roma Tiburtina.

Questo pezzo racconta il ricordo di una storia d’amore e della sua fine, descrive tutte quelle emozioni che hanno caratterizzato i momenti felici e amari di una relazione e che molte volte, in fondo, vorremmo potessero tornare. La band descrive il suo ultimo brano con queste parole:

“Vorrei tornare come prima… Roma Tiburtina è un’intima confessione di chi, a causa di una relazione, è cambiato e non si riconosce più, a tal punto che vorrebbe poter tornare indietro. Come prima. Ma purtroppo l’unica cosa che è rimasta esattamente come allora è quel treno. Che va a Roma Tiburtina…”

Per l’occasione li abbiamo intervistati:

Qual è stato il momento in cui avete capito che era ora di dar vita al vostro progetto musicale?

Dopo aver suonato in studio per progetti paralleli differenti. Il feeling era cosí alto che tutto poi è nato da sé.

Come sentite di essere evoluti da quando avete cominciato a fare musica ad oggi?

Sicuramente l’ascolto di molta musica differente come elemento creativo e di ispirazione per la scrittura ha portato ad una evoluzione di gusto e tecnica.

In che modo il brano “Roma Tiburtina” è rappresentativo della vostra band?

Come tutti i nostri brani ci rappresenta poiché è scritto insieme e ha al suo interno qualcosa di ciascuno di noi.

Che musica state ascoltando in questo periodo?

Veramente di tutto. Elettronica, etnica, classica, rock, pop, Brit… quella fatta bene è fonte costante di ispirazione.

C’è un artista con cui vorreste condividere il palco?

Sicuramente chi ama la musica e ha voglia di divertirsi sul palco come noi… e perché no anche al pub. Se dovessimo dirti un nome, Cimini ci piace molto.