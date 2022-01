Duemila rticoli contraffatti, anti abusivismo Polizia Locale

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Tra questi molti i prodotti contraffatti, con marchi falsi di note aziende della moda, posti sotto sequestro penale. Le verifiche sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni.

Una particolare vigilanza ha riguardato l’area del Tridente, piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi , ma anche la zona della stazione Termini e del Colosseo . Le verifiche hanno portato al sequestro di circa 2000 articoli, per lo più borse, portafogli , bigiotteria , giocattoli, ombrelli, accessori di telefonia, cappelli, cinte e capi di abbigliamento.

Nel corso delle festività natalizie, la Polizia Locale ha predisposto un piano rafforzato di controlli per contrastare i fenomeni illeciti legati all’ abusivismo commerciale , con specifica attenzione alle località a maggiore vocazione turistica. Gli agenti del I Gruppo “Trevi” e “Prati” sono stati impegnati in mirati accertamenti nel Centro Storico e nelle vie commerciali del quartiere Prati, nonché nelle aree limitrofe alla Basilica di San Pietro .

