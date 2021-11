Termini 10 fermi all’alba intervento della Polizia Locale

Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nell’area intorno la stazione Termini.

L’intervento, volto al ripristino del decoro urbano, ha interessato diverse vie, in particolare la zona compresa tra viale Pretoriano e via di Porta San Lorenzo.

Gli agenti delle Unità Spe, ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e I Gruppo Centro “ex Trevi”, coordinati dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno eseguito una serie di controlli che hanno portato al fermo di 10 persone per ulteriori accertamenti. I caschi bianchi hanno inoltre provveduto a fornire ausilio al personale Ama, impegnato nell’attività di rimozione dei rifiuti.

Sul posto operatori della Sala Operativa Sociale per l’attivazione delle procedure di assistenza alloggiativa. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti nei confronti dei cittadini fermati, tutti di nazionalità straniera, per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.