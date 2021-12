Jazz date for Christmas

Ad affiancare la jazz singer saranno due esponenti del jazz, il maestro Riccardo Biseo, al piano, e per la prima volta sul palco dello storico teatro, il grande Red Pellini, Il jazz si tingerà di rosso, aspettando il Natale tra eleganza, divertimento, racconti e sorprese! La serie di concerti jazz in programma allo storico teatro romano, con la rassegna Jazz in the theatre, nasce con l’intento di diffondere una musica sorta in America ma che ha influenzato tutto il mondo con il suo stile e ed il suo linguaggio, fondendosi con altre tradizioni, ed evolvendosi fino ai giorni nostri, si prefigge di rendere partecipe lo spettatore consentendogli un ascolto a stretto contatto con gli artisti.

Con Voce Valeria Rinaldi, Sax Tenore Red Pellini, Piano Riccardo Biseo.