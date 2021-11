I segreti della marinatura a secco con Micaela Di Cola

La marinatura a secco è meno conosciuta di quelle effettuate con un liquido acido. Lo scopo è sempre quello di cuocere, aromatizzare e conservare gli alimenti come il pesce e la carne.

È importante tenere presente che questa non può in alcun modo sostituire la sicurezza offerta dal passaggio in abbattitore, che è comunque d’obbligo prima di qualsiasi marinatura. Si potranno così eliminare eventuali batteri, virus e parassiti e gustare, al contempo, il sapore unico dell’alimento crudo. Inoltre, prima di procedere con la marinatura a secco o con un liquido come aceto, vino, succo di limone o di pompelmo, si deve pulire bene il pesce da squame, lische e pelle.

Gli ingredienti della marinatura a secco

Questa particolare tipologia di marinatura richiede sale, zucchero e aromi. Nel caso del pesce, in particolare, il sale lo priva di una parte dell’acqua e ne accresce la durata di conservazione. Sale e zucchero, in proporzioni del 70% e 30%, vanno preventivamente mescolati per bilanciare la sapidità dell’alimento.

Per quanto riguarda la scelta degli aromi, invece, si può sperimentare e ci si può sbizzarrire secondo i propri gusti. Tra i più utilizzati ci sono il finocchietto, la menta, l’alloro, il timo, il rosmarino e la salvia.

Si deve formare uno strato di questi ingredienti come base all’interno di un contenitore, sul quale adagiare l’alimento che va ricoperto con il resto del composto. In seguito, si lascia riposare in frigorifero fino a 10-12 ore.

5 motivi per scegliere la marinatura a secco secondo Micaela Di Cola

Ho intervistato Micaela Di Cola, conosciuta come Mikychef che ha approfondito i 5 vantaggi della marinatura a secco:

conservazione più lunga della materia prima utilizzata,

digeribilità dell’alimento,

gusto intatto ed esaltato,

consistenza più soda del cibo,

facilità e basso costo di realizzazione.

La chef, volto noto di Rai 2, ha raccontato qualche segreto su come ottenere un risultato perfetto, cimentandosi in questa tecnica anche a casa. Non perdete l’episodio de Il gusto con Candy Valentino sulla Webradio SenzaBarcode e il mio articolo su CandyValentino.it.

Foto di Shutterbug75 da Pixabay