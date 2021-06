Scrubs, la rivoluzionaria serie

Scrubs nasce dalla mente di Bill Lawrence (che prima aveva lavorato su alcuni episodi di La tata, Friends e lo show Spin City con Michael J. Fox e Charlie Sheen).

La serie Scrubs è andata in onda dal 2001 fino al 2010 ed in Italia ha raggiunto la popolarità grazie al canale MTV. Lo show segue la vita di alcuni medici all’interno dell’ospedale Sacro Cuore. Nelle prime otto stagioni i protagonisti sono: J.D., interpretato da Zach Braff (che dirigerà alcuni episodi), è un giovane medico che, nel corso della serie, crescerà e maturerà; Turk (Donald Faison) è un chirurgo e il migliore amico di J.D.; Eliott (Sarah Chalke) è la migliore amica/fiamma di J.D.

Il titolo della serie è un gioco di parole: con i termini scrubs e to scrub, infatti, si indica la divisa indossata da medici e infermieri ma anche una persona insignificante o di poco conto (in questo caso può essere tradotto con “principianti”, a indicare la poca esperienza dei protagonisti nella professione medica).

La serie è stata apprezzata per la sua struttura che unisce comicità (di varie tipologie fra cui la splastick) e dramma (tipico dei medical-drama come E.R. e Dr.House). Anche le performance degli attori (in particolare quelle di Braff; Judy Reyes, Carla nella serie, e John C. McGinley) sono state lodate da pubblico e critica. Infine un elemento caratteristico dello show è l’uso delle canzoni pop di quegli anni (primi anni 2000), alcuni degli artisti inclusi sono: Poison; U2; Joshua Radin; Journey; REM ecc.

Dall’ottava stagione lo show passa dal canale americano NBC a ABC (la corrispondente della RAI in America). L’ottava stagione viene indicato come finale dello show, con gli ultimi due episodi che chiudono l’arco narrativo.

ABC rinnova la serie per una nona stagione che cambia titolo, ambientazione e protagonisti

Scrubs: Med School è ambientata ancora al Sacro Cuore, ma l’ospedale risulta totalmente trasformato per il nuovo ruolo assunto di facoltà di medicina. Alla cura dei pazienti si alternano infatti le lezioni universitarie per i giovani specializzandi.

Dei precedenti protagonisti rimangono solo Cox, Turk e J.D mentre gli altri compaiono in brevi camei. In questa stagione i nuovi studenti (Lucy Bennett , Drew Suffin e Cole Aaronson) occupano più spazio nella vicenda.

Per Bill Lawrence, il cast delle prime otto stagioni ed i fan Scrubs: Med School non è il finale della serie quanto piuttosto uno spin-off, un prodotto assestante.

