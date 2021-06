Integratori alimentari: le novità green

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di farsi dare una mano dagli integratori alimentari. Ben 32 milioni, ovvero il 65% della popolazione adulta, quelli che ne fanno uso.

Bastano questi dati a spiegare come gli integratori alimentari siano richiestissimi per supportare la propria dieta. Sono prodotti tra i più venduti in farmacia subito dopo i farmaci e la loro crescita si prevede in netta salita nei prossimi mesi.

Spesso ne sentiamo parlare, ma cosa sono nello specifico gli integratori alimentari? Non sono da confondere con i farmaci, bensì come dice la parola stessa, integrano e supportano una dieta variata ed equilibrata e un sano stile di vita. Ci danno una spinta in più grazie alle sostanze nutritive che contengono, come vitamine e minerali, o altre, che danno un effetto positivo all’organismo, lo nutrono e lo sostengono conferendo, ad esempio, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale.

Gli integratori alimentari ci regalano un maggiore benessere nella vita di tutti i giorni sempre più frenetica e serrata. Lo sa bene una nuova azienda che da poco si è affacciata al mercato di riferimento ma che promette di diventarne un ottimo player nel giro di poco tempo.

Parliamo di VitaVi, azienda che propone degli integratori alimentari in capsule ottenuti solo da ingredienti naturali e accuratamente selezionati. Tutti arrivano da una filiera attenta e controllata, e solo se superano tutte le prove di stabilità e test chimico-fisici con le tecnologie più avanzate, vengono poi combinati dagli esperti del settore per creare prodotti efficaci.

È così che questi nuovi integratori si presentano al mercato. Una vision tutta dedicata all’attenzione, alla cura e al sostegno delle persone. È da questi bisogni che nascono i multivitaminici di VitaVi pensati per supportare il benessere degli italiani in modo trasversale e continuativo, in base all’età e al sesso.

Le capsule sono state pensate e create nel rispetto dell’ambiente, immaginando un futuro che sia vivibile e diverso dal presente. Si tratta di capsule vegetali ecco perché il loro colore è verde, ottenuto direttamente dalla clorofilla, il pigmento delle piante.

Un lavoro intenso e di squadra quello che c’è dietro ad un nuovissimo brand che porta in alto la bandiera tricolore. Un team di esperti che lavora in costante sinergia con professionisti specializzati in medicina, nutraceutica, alimentazione, chimica e farmaceutica, tenendosi in costante aggiornamento sulle ricerche, pronti a rispondere a quelle che sono le esigenze degli uomini e delle donne di oggi.

