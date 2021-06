Tre appuntamenti con #6SenzaBarcode

Il 12 19 e 20 giugno tre nuovi appuntamenti con le Rassegna Letteraria #6SenzaBarcode online.

Inviando sinossi e biografia a info@senzabarcode.it si può proporre la propria opera, se selezionata verrà organizzata una presentazione registrata, tramite video chiamata, in video per i canali social e in audio trasmessa dalla WebRadio SenzaBarcode. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti dell’associazione e comprende il servizio di ufficio stampa per l’evento. Tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it alla sezione Rassegna Letteraria.

Nicoletta Riato e Andrea Delia e il loro L’incanto del Silenzio

Si comincia sabato 12 giugno alle 21 con Nicoletta Riato e Andrea Delia e il loro L’incanto del Silenzio. Una storia travolgente di ricerca e crescita. Vede come protagonisti Elisa e Lorenzo, due ragazzi con caratteri contrastanti. Lui, che vede l’università come luogo di rimorchio, lei un luogo sicuro da cui ripararsi dal loop creato dalla sua famiglia instabile. Vent’anni dopo Lorenzo diventa un noto esperto dei manoscritti rinascimentali, mentre Elisa un’accademica dell’ambito storico-artistico. Il manoscritto rinvenuto appartenente a Cardano, insieme ad enigmatici disegni di Bruegel, attira l’attenzione del milionario Lopez che decide di avviare una ricerca selezionando un team specifico a Barcellona.

La squadra di esperti include proprio Lorenzo ed Elisa. I due non si fidano l’uno dell’altro ma una volta motivati dal signor Lopez, riescono a far uscire le loro debolezze per trasformarle in punti di forza. Riescono a trovare i significati proibiti di questo manoscritto e la storia si conclude con grandi lezioni di vita. Delia nasce nel 1968 a Milano e tutta la sua vita l’ha dedicata alla ricerca e alla scoperta dell’antichità e del classico. Riato nasce nel 1969 e, partendo dall’iconografia della strega, passa la sua vita tra la storia e la cultura.

Illustratore: Luna Colombini

Editore: Edizioni Federica

Anno edizione: 2019

Pagine: Brossura

EAN: 9788894201383

Per l’acquisto SenzaBarcode consiglia: Ibs

Chiara Domeniconi con Percorsi di Luce

Il secondo appuntamento è riservato a Chiara Domeniconi, con la sua opera Percorsi di Luce – Orme di Poesia. Sabato 19 giugno alle 21 la Rassegna Letteraria #6SenzaBarcode, presenta per la prima volta una raccolta di poesia, una eccezione in base alla linea solitamente proposta . Percorsi di Luce consiste in una raccolta di poesie che fungono da specchio degli anni più complessi della vita dell’autrice, da cui ha tratto importanti insegnamenti. Un percorso pieno di ostacoli, che ha contribuito a rendere Chiara la persona che è oggi, che non ha mai perso la via, la luce. Chiara ha voluto scavare in profondità dentro sè stessa, per ricercarsi e ritrovarsi.

È arrivata, finalmente, a comprendere appieno il significato delle piccole cose, che contengono un valore assoluto. Il passato è una costante nei suoi versi, che però ne vogliono fare una vera e propria ombra. Ricordare il passato per chi si è ora: questo è un inno a vivere la vita presente. Lo scopo di queste poesie è quello di invitare il lettore ad un viaggio alla scoperta della propria anima, tralasciando la paura di sentire e provare forti emozioni, senza dimenticare. Chiara, anno 1972, è nata e cresciuta a Sassuolo e dal 2015 si è cimentata veramente nella scrittura, pubblicando diversi libri che la descrivono.

Editore: CTL (Livorno)

Anno edizione: 2019

Pagine: 86 p., Brossura

EAN: 9788833870847

Per l’acquisto SenzaBarcode consiglia: Ibs

Esser pioggia di Arianna Danzo

Arianna Danzo è nata a Schio (VI) nel 1997. Seppur giovanissima, ha al suo attivo due libri di poesie. I suoi versi costituiscono un moltiplicatore della nostra interiorità: possono avere il fascino maledetto delle poesie di baudeleriana memoria, di cui evocano l’antico ma immortale «spleen» o vivere nel riscatto di un amore impossibile e ormai perduto. Esser pioggia è il banco di prova dell’uscita dall’adolescenza, periodo cruciale della nostra esistenza in cui i nodi vengono al pettine e la vita si manifesta in tutta la sua crudeltà o in bagliori improvvisi di felicità.

Editore: ABC Sikelia

Anno edizione: 2020

Pagine: 104 p., Brossura

EAN: 9788831483032

SenzaBarcode per l’acquisto consiglia: Ibs

Per seguire gli appuntamenti basta collegarsi al canale Youtube per la versione video o a Pyros, trasmissione di WebRadio SenzaBarcode.