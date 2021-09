In die Dantis. L’attualità della vicenda penale di Dante

SenzaBarcode, il 13 settembre alle 18, presenta In die Dantis un convegno per commemorare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il dibattito si concentra sulla vita del Sommo Poeta e sulla vicenda giudiziaria che lo vide protagonista. In die Dantis nasce su iniziativa del professor Massimo Montuschi docente di lettere, viene dedicato a Eleonora Fiorani eccellente e nota intellettuale, epistemologa, antropologa milanese, venuta a mancare il 10 marzo 2021 che sarebbe stata relatrice in questa giornata.

Oltre al professor Montuschi, docente di lettere, sono stati invitati relatori di alto calibro, che si occuperanno di punti di vista differenti. Simona Giannetti, avvocato penalista, pone una luce sul mondo attuale: i diritti civili, e l’esperienza legale in parallelo con la vicenda dantesca. Il pittore Roberto Plevano, con la sua chiara visione riguardo le tre cantiche della Commedia. Fiorella Mandaglio, conduttrice di LegalQuette per WebRadio SenzaBarcode, per analizzare il passato con il punto di vista odierno. A moderare l’incontro la presidente dell’associazione e direttore del magazine online SenzaBarcode.it, Sheyla Bobba.

È disponibile anche il formato podcast, dal 13 settembre, ore 18: https://webradio.senzabarcode.it/series/disputandum/