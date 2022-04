Pizzaiolo, i segreti del mestiere.Con Daniele Di Grazia

Le professioni legate al mondo della pizza e dei lievitati: scopriamole insieme al mastro panettiere Daniele Di Grazia.

Molti ragazzi in Italia sono attratti dalle professioni legate al mondo della pizza e della panificazione. Questo genere di alimenti rappresenta l’Italia nel mondo ed è molto amato a livello internazionale. Non a caso, nel nostro Paese vantiamo molte attività commerciali floride che puntano sulla produzione di pane e pizza. Spesso si ignorano molti aspetti del lavoro che c’è dietro la preparazione e la commercializzazione dei lievitati. A grandi linee, si sa che il lavoro in un forno può essere molto faticoso e impegnativo ma non si ha un’idea chiara di quali siano tutti i possibili sbocchi professionali legati a questa categoria alimentare.

Il talento e la curiosità istintiva sono due fattori vantaggiosi per chi vuole addentrarsi in questo mondo che richiede sperimentazione. D’altro canto, la formazione e lo spirito di sacrificio restano elementi fondamentali da non trascurare fin da quando si è giovani, per garantirsi una vera e propria carriera in questo ambito.

Intervista al mastro panettiere Daniele Di Grazia

Daniele Di Grazia è chef pizzaiolo e mastro panettiere di terza generazione. Da un po’ di tempo a Roma il suo nome è divenuto noto grazie al suo indiscutibile talento come panificatore e anche per merito delle sue attività di consulente e formatore. Daniele, fin da quando era piccolo, è stato circondato dalla farina e ha appreso il mestiere da suo zio. Prendendo poi le distanze dai metodi di panificazione della famiglia, ha iniziato il suo percorso come pasticcere, fino a quando il celebre artista dei lievitati Franco Palermo lo ha portato a lavorare con Gabriele Bonci. Le collaborazioni che si sono susseguite da allora sono state molte e significative, come quella presso Ottavi, un antico forno di San Lorenzo o quella per la società Sapori Veri Italiani, per la quale Di Grazia ha gestito un laboratorio di panificazione e pasticceria di Ostia.

L’anno scorso sono arrivate le Due Pagnotte, il premio della guida Pani e panettieri d’Italia del Gambero Rosso e tutt’ora Daniele prosegue le docenze al Gambero Rosso e alla Excellence Academy di Roma.

Nella puntata de Il gusto con Candy Valentino potrete scoprire i dettagli: non perdete l’intervista a Daniele Di Grazia.