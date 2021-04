A dizionario alla mano, l’appuntamento di aprile, è con Fede, Scienza e Metascienza, conosciamo il corretto significato.

La Fede è l’adesione ad un messaggio o un annuncio fondata sull’accettazione accolta come vera ed indiscutibile. La Fede non si acquisisce ma si ha o si raggiunge tramite un percorso di cambiamento interiore che porta una rivelazione esterna da noi che ci porta ad abbandonarci a dei dogmi.

La Scienza è un insieme di conoscenze ottenute attraverso la ricerca e l’utilizzo di metodi scientifici che uniscono sperimentazione, ragionamenti logici, formulazioni di teorie ed eventi pratici. L’osservazione dei risultati di esperimenti devono essere coerenti con le ipotesi in modo da poter generare delle tesi.

La Scienza è in continua evoluzione poichè le possibilità, le strumentazioni e gli orizzonti di ricerca cambiano molto velocemente; ciò che sappiamo oggi domani potrebbe essere confutato o modificato. La frase credere nella scienza quindi non ha significato in quanto credenza assoluta poichè la scienza non è un dogma. Il dualismo fede e scienza non ha quindi motivo di esistere.

La Metascienza è lo studio sulla scienza e sulle tecnologie. È una disciplina-ombrello che crea un ponte tra le materie umanistiche e le materie scientifiche. Nata negli anni ‘80 pone la questione filosofica, storica e sociale per spiegare le discipline scientifiche tecnologiche, definendole attività sociali.

Le domande e le tesi dei diversi Metascienzati partono da punti di vista diversi (filosofia, storia e sociologia) ma concorrono a rispondere ad una stessa domanda creando una ricchezza interdisciplinare.

Foto di Free-Photos da Pixabay