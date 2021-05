Detenuti e olio: il progetto Recto Verso

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Il progetto Recto Verso nelle intenzioni dell’ideatrice Beatrice Massaza, non vuole esaurirsi con l’esperienza nell’istituto penitenziario dell’isola di Gorgona. L’idea è quella di creare un circolo virtuoso per evolvere il comparto oleario e promuovere la formazione e l’occupazione di detenuti di altre carceri italiane. Al fine di realizzare una valutazione dell’efficacia dell’iniziativa, si effettuerà la comparazione del risultato finale con progetti simili avviati in Europa.

A partire dalla coltivazione degli ulivi e dalla produzione di olio extravergine di oliva , si vuole dare impulso alla creazione di un modello stabile di agricoltura 4.0, in linea con l’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. I punti chiave del progetto promosso dall’agriturismo biologico toscano Santissima Annunziata, sono:

