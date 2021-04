Arredamento e design, tendenze dell’estate

Giornate più lunghe, serate frizzanti, notti d’estate. Ma sappiamo come arredare i nostri spazi esterni? Scopriamo tendenze e design per l’estate 2021.

Arriva la stagione più calda, quella estiva, nella quale le giornate si allungano e si passa più volentieri tempo in casa con amici e parenti, soprattutto per chi ha la fortuna di avere un giardino o comunque uno spazio aperto per poter ricevere ospiti. Quella più calda è poi, per definizione, la stagione ideale per lanciare nuovi trend e idee: una stagione di apertura, o di riapertura per meglio dire, nella quale si tende a lasciarsi alle spalle gli spazi chiusi che ci hanno ospitato per tutto l’inverno. A fare la differenza sono due elementi fondamentali: luce e colori.

La prima è un fattore naturale, immancabile durante l’estate: per i colori si procede seguendo i trend anno per anno, che solitamente impongono il ricorso a tinte accese, spesso pastello, in grado di emanare un’energia collimante con l’esplosione della stagione più calda. Quali sono, con riferimento all’estate 2021, le principali tendenze su arredamento e design?

Tendenze arredo estate 2021

Partiamo da un dato di fatto: l’inverno appena passato, come del resto anche il precedente, ha lasciato tanta voglia di libertà a causa della clausura forzate pe l’emergenza Covid. Il discorso è un po’ quello di portare la natura in casa, se non si può uscire. Ecco allora che torna in auge l’uso del legno, soprattutto quello di tonalità chiara.

Per quanto riguarda i colori poi ampio spazio all’azzurro, che richiama il mare e l’estate, così come ai colori pastello, tinte allegre, dal verde al celeste passando per il rosa. Il tutto da declinarsi sulla biancheria ad esempio ma anche sui vetri decorati, sulle pietre e sulla tappezzeria di casa.

Colori e trend

La carta da parati ad esempio, a questo riguardo, è un elemento che sta tornando fortemente in auge per quanto riguarda i trend di arredo in questa stagione 2021. Grazie a questo elemento è possibile modificare radicalmente il look della propria casa senza dover ricorrere a lavori invasivi, in modo semplificato e soprattutto reversibile, vista la possibilità di rimuoverla facilmente.

L’obiettivo è sempre quello di creare un ambiente piacevole, naturale e familiare all’interno del quale trascorrere in serenità momenti di tempo, da soli o in compagnia con i propri ospiti; che poi l’obiettivo dell’estate può essere anche soltanto questo, vivere in armonia i propri spazi.

Foto di freestocks-photos da Pixabay