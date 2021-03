Imballaggi sostenibili per il pesce: Fish4Fish

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

I rifiuti di molluschi e in modo particolare le piume di calamaro e i gusci di crostacei contengono molta chitina e proprio da questa sostanza si possono ricavare i materiali per la produzione di confezioni innovative ed ecologiche.

Attualmente gran parte degli imballaggi del cibo e in particolare del pesce è costituita da plastica monouso. Questi contenitori, quindi, rappresentano una notevole fonte di inquinamento. L’industria di trasformazione alimentare è da tempo alla ricerca di soluzioni alternative di tipo sostenibile e il progetto italo-spagnolo Fish4Fish rappresenta indubbiamente una valida risposta a questa esigenza. La produzione dei nuovi imballaggi sostenibili in grado di prolungare la durata di conservazione del pesce fresco è stata finanziata dall’Unione Europea.

I polimeri a base biologica si possono sfruttare per un’ampia gamma di settori come quello alimentare. Il progetto Fish4Fish dà impulso al bio-settore e introduce nel mercato un nuovo materiale polimerico attivo a base di chitina di crostacei combinata con scarti di lignina. Nel mio articolo su CandyValentino.it potrete leggere di più sul consorzio che ha ideato questi contenitori per il pesce e sui riconoscimenti che ha già ottenuto.

