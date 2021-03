Chi si prende cura dei cargiver?

Il Caregiver ė letteralmente colui o colei che si prende cura di una persona disabile o fragile.

Il ruolo del caregiver nel tempo ha acquisito un’importanza sempre più riconosciuta in campo sociale, burocratico ed istituzionale. Il caregiver è molto spesso il parente prossimo, il genitore, il figlio, il fratello o il compagno di vita.

Proprio per questo motivo la qualità della vita del caregiver viene spesso messa in secondo piano rispetto alla persona disabile perché si sottintende la condivisione di vita e la totalità dell’affetto verso quest’ultima. Tante volte però, il caregiver non convive con la persona disabile e vive in costante tensione ogni telefonata, ogni incontro con infermieri e medici e ogni domanda relativa al suo lavoro di portatore di cure.

Il caregiver così può trovarsi molto velocemente a rivestire i panni dell’eroe e subito dopo del cattivo familiare

La figura del caregiver necessita quindi di supporto, ovviamente da parte delle istituzioni e della società, ma soprattutto di amici e conoscenti perché una giusta e corretta informazione può alleggerire non di poco il peso della responsabilità di un amore che deve essere incondizionato ed infinito.

L’amico o il collega possono alleggerire i momenti di svago e di solitudine del caregiver, ascoltandolo e non giudicando. La compartecipazione è il primo passo per rendere la società più inclusiva della tematica relativa alle disabilità e alle diversità in generale.