Piemonte: bellezze e bontà da scoprire

Il Piemonte è una regione ricca di famosi prodotti enogastronomici oltre che di città e luoghi di interesse da visitare.

Se avete voglia di sperimentare un nuovo itinerario enogastronomico all’interno delle aree meno note della nostra splendida penisola, un’ottima idea potrebbe essere quella di recarvi nel Comune di Santhià. In questa zona nella Provincia di Vercelli, non distante da Torino, avrete modo di scoprire bellezze paesaggistiche, tradizioni e monumenti ma soprattutto cibi tipici da assaggiare. Santhià, come racconto nel mio articolo pubblicato su CandyValentino.it sembra fosse abitata già dall’età del Bronzo. Da allora sono rimaste molte tracce delle diverse popolazioni e culture che vi hanno vissuto, sia nell’architettura che nella abitudini più consolidate.

Insieme ai monumenti antichi della città, a un tratto della via Francigena che passa in questa zone e agli splendidi paesaggi dei canali e delle risaie, a Santhià ci sono alcuni eventi imperdibili come quello del Carnevale.

Tra fagioli e riso, una zona da scoprire

La fagiuolata, i Friciò e le bugie, la mula, le carpe in carpione sono solo alcuni dei numerosi e particolari prodotti che rappresentano quest’area del Piemonte. Durante il carnevale si ha modo di assaggiare molti di queste di queste bontà e di scoprire le abilità artistiche e artigiane di chi realizza i carri e i costumi per la parata. Non mancano gli artisti e i musici che animano le giornate dedicate a questa festa.

Un altro momento fortemente sentito nella zona è quello dell’aratura del riso. Le risaie che si trovano a ridosso della città sono molto estese e produttive e proprio il riso è un altro elemento spesso presente nelle ricette e sulle tavole degli abitanti di Santhià, soprattutto nei giorni di festa.

Se volete saperne di più sulle tradizioni e la cultura di questa zona, non perdete l’episodio di Il gusto con Candy Valentino dedicato a Santhià, pubblicato sulla Webradio SenzaBarcode.

