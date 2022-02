“Iwa Lewa” è il nuovo singolo di Yomibest

Dal 18 Febbraio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Iwa-Lewa”, il nuovo singolo di Yomibest. “Morbidi passi di danza”.

“Iwa-Lewa” è un brano dalle sonorità leggere, dove una voce con caratteristiche sia maschili che femminili accompagna l’ascoltatore per tutta la canzone e richiama la visione di morbidi passi di danza. Spiega l’artista a proposito del brano: “ La canzone “Iwa-Lewa” è il tipo di musica che potrebbe aiutare le coppie ad apprezzarsi. È soprattutto dedicata agli uomini perchè si mettano nelle condizioni di comprendere al meglio le donne e non le darle per scontate. Il carattere di una donna è la sua bellezza.”

Il video è realizzato da k-lens studio, rappresenta una storia d’amore che parla di una bella donna con un buon carattere.

Yomibest è un musicista nigeriano

è nato nel 1989 a Lagos Nigeria. Cresciuto con i suoi nonni in una zona chiamata Iseri Town a Lagos, Yomibest ha cominciato a suonare il piano professionalmente all’età di 10 anni, ha sviluppato la lettura a prima vista all’età di 10 anni, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 13 anni e ha sviluppato interesse per suonare la tromba a all’età di 15 anni.

A 17 anni h cominciato a comporre le sue prime canzoni. Yomibest è il primogenito di una famiglia che ama la musica, Yomibest è andato alla University Of Life ,OAU, e ha fatto da turnsta per artisti di fama sia locale che internazionale come chitarrista.

