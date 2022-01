Tour di Roma in 3 giorni, cosa visitare

Roma è una delle città più belle al mondo, un nome che contiene già in sé stesso il peso della storia e dei millenni

Roma è da sempre, una delle mete più gettonate dai turisti di ogni latitudine. Visitare la Città Eterna è un qualcosa che ciascuno dovrebbe fare almeno una volta nella propria vita. Chi si appresta a farlo per la prima volta deve essere conscio del fatto che sono realmente tanti i punti di interesse che devono assolutamente essere visitati nella Capitale; non certamente un viaggio mordi e fuggi, per visionare tutto quello che vale la pena di essere visto occorre un bel po’ di tempo.

Visitare Roma in 3 giorni

Prendersi tutto il tempo necessario per visitare Roma, questo deve essere il punto di partenza di chiunque decida di recarsi nella Capitale. Non esiste un tempo giusto da dedicare ad un viaggio di questo genere, tuttavia è piuttosto implicito che un viaggio toccata e fuga può non essere adeguato.

Per vedere buona parte di quello che la Città Eterna può offrire, si può pensare di organizzare un viaggio di 3 giorni a Roma, con tutti i vari itinerari turistici e non, comprendendo anche visite a luoghi nelle immediate vicinanze della Capitale che meritano comunque di essere visitati.

Sul portale RomaGuideTuristiche ad esempio sono riportati tutti questi itinerari per una visita di Roma in 3 giorni. Vediamo qualche spunto.

Alcuni consigli per 3 giorni a Roma

c si potrebbe pensare di partire dalla Roma Antica, quella del Colosseo, dell’Arco di Costantino, del Foro Romano, del Campidoglio; e poi la Roma Barocca che comprende Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Il Pantheon.

E poi la Roma rinascimentale con Castel Sant’Angelo, via Giulia, Piazza Farnese, Campo dei Fiori. Poi la Roma Cristiana con il tour delle basiliche.

Nei luoghi visitabili nei dintorni di Roma si possono inserire tour della meravigliosa Tivoli, con le sue ville patrimonio dell’Unesco; i Castelli romani per un tour enogastronomico; ed ancora Ostia Antica, Palestrina, Subiaco.

Tante destinazioni che possono essere incluse e mescolate tra di loro per un tour di Roma da portare a termine in 3 giorni. Un tempo necessario, forse minimo, per visitare la Città Eterna in buona parte dei suoi principali luoghi di interesse.

Foto di javier alamo da Pixabay