Turismo, congressi, eventi e Green Pass

Con Ivana Jelinc, Alessandra Albarelli e Alessandro Pollak: lavorare per il pubblico seguendo le regole del green pass.

Fiavet, UNOE e Federcongressi&venti sono dello stesso avviso: il green pass dovrebbe essere uno strumento per la sicurezza e la tutela di chi lavora e degli ospiti. Al microfono di Disputandum ho potuto ospitare Ivana Jelinic, presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo; la presidente di Federcongressi &Eventi, Alessandra Albarelli e il presidente di UNOE, Unione Nazionale Organizzatori Eventi, Alessandro Pollak. Ho chiesto loro come, ogni rispettivo comparto, ha subito una modifica al sistema di lavoro e se si incontrano delle difficoltà nel richiedere l’esibizione del green pass.

L’industria dei congressi e degli eventi aziendali e privati, ha sostenuto fortemente la scelta della carta verde per accedere a congressi, convegni, meeting e convention, altresì sostiene convintamente la campagna di vaccinazioni.

Dati del turismo

Nel 2018 il turismo italiano ha raggiunto il suo record, 428,8 milioni, + 2,0% sul 2017. Roma era la principale destinazione con circa 29 milioni di presenze, seguita da Venezia e Milano (entrambe con 12,1 milioni). Nel 2020 è record al ribasso. Dal sito ItaliaInDati vediamo che si registrano 37,5 milioni di viaggi (-47,8%) con 231,2 milioni di pernottamenti (-43,5%). Il calo più consistente si rileva nel segmento dei viaggi per motivi di lavoro (-68%).

Il comparto turistico ha una filiera decisamente lunga che va dagli autotrasportatori al personale di ricevimento, interpreti, elettricisti, personale qualificato e molte altre figure. E se le regole sono le stesse, dalle conversazioni che trovate nel podcast a fondo pagina, è chiaro come le razioni sono invece differenti. Congressi tenutisi prima del 6 agosto, quando il green pass diventa obbligatorio, sono stati gestiti in modo tale da rendere l’accesso consentito solo con l’attestazione di vaccinazione o l’esito di un tampone negativo. Eventi diversi, dedicati a personale non professionista, registrano ancora oggi delle frizioni nel momento in cui l’operatore chiede di poter scannerizzare il QR code.

#ItaliaLive

Un esempio di come il comparto si muova nell’ottica comunitaria della rete è #ItaliaLive. L’industria dei congressi e degli eventi aziendali e privati, narrata dalle 13 associazioni più rappresentative, unite per trovare soluzioni, idee e proposte. In dialogo con le Amministrazioni del Paese, la portavoce è proprio Alessandra Albarelli, per portare istanze ed esperienze.

Abbiamo raccontato dei Cavalieri del Turismo e del convegno “Per l’Italia! 100 giorni dalla ripresa del Turismo: fatti, idee e progetti’. Tra gli altri anche il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Ivana Jelinic commenta, con amarezza, come l’Italia abbia spesso buone idee, ma molta difficoltà a metterle in pratica. A proposito della gestione del green pass, Alessandra Albarelli, fa una battuta e dice “chi organizza certi eventi ha il problem solving nel DNA”.

È tutta questione di organizzazione e chiarezza, probabilmente, ma io un po’ di educazione e buone maniere le aggiungerei.