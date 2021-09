E-mail marketing con GoDaddy School of Digital

GoDaddy School of Digital torna con gli incontri didattici: lunedì 13 settembre tutti a scuola di e-mail marketing.

Lunedì 13 settembre, dalle ore 16, con accesso gratuito dalla pagina Facebook di GoDaddy una lezione sull’importanza, l’uso e le strategie legate all’ e-mail marketing, docente e protagonista dell’incontro Alessandro Morloi Grazioli che vanta collaborazioni di successo con Tomato Interactive (ora ContactLab), Officine Digitali, Janus e Vegas Multimedia, De Primera Comunicazione, è stato Digital Strategist per NeriWolff e ora è nel team di VOXmail.

Grazioli spiegherà come l’e-mail marketing, dato per spacciato da molti e molte volte e confuso spesso con lo spam, è ancora tutto oggi uno dei migliori strumenti per il marketing online. Con quasi 3 miliardi di mail attive e oltre 245 miliardi di email scambiate quotidianamente è la porta di comunicazione ideale, più veloce e personale della carta e meno invadente di un messaggio tramite social o messaggistica istantanea.

Decisamente nutrito il programma dell’incontro che GoDaddy school of Digital mette a disposizione gratuitamente dalla sua pagina Facebook:- Email marketing, strumento “antico” ed efficace- I miei contatti: origine, database building, igiene- A cosa serve l’email marketing- Pianificazione strategica e tattica- Gli strumenti dell’email marketing- Rilevanza, l’arma segreta contro lo spam- Le statistiche dell’email marketing, i numeri che contano- GDPR e e-mail marketing.

Godaddy, il registat di domini più grande del mondo

Siamo ormai abituati agli incontri di alto livello che GoDaddy offre gratuitamente, ma ogni volta riesce a superarsi per interesse e preparazione delle docenze, e anche in questo caso la lezione sarà completata da un secondo ospite.

Lunedì 13 settembre infatti sarà presente anche l’influencer Daniela Cremona alias Miss Creamy Creamy, youtuber attiva e molto apprezzata nella comunità digitale. Miss Creamy Creamy si occupa di make-up, skincare e prodotti per la cura e il benessere dei neonati.L’appuntamento con Alessandro Morloi Grazioli e miss Creamy Creamy sarà utile per comprendere quanto l’e-mail marketing è ancora importante per il proprio business digitale, costruire una comunità e parlare in modo diretto con i propri fan e clienti.

Non perdete quindi la lezione di GoDaddy school of Digital e restate connessi alla pagina dove, per tutto l’autunno, saranno dispensati webinar e lezioni online.