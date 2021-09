In arrivo il 13 settembre, al Parco degli Artisti di Rimini, Awakening Symphony, l’esibizione live del violinista Federico Mecozzi assieme all’orchestra sinfonica Rimini classica.

Il 13 settembre alle ore 21:15 Federico Mecozzi si esibirà presso il Parco degli Artisti di Rimini (Via Marecchiese, 387) per un live indimenticabile dal titolo Awakening Symphony, un’esecuzione dal vivo del suo ultimo album, Awakening, in una nuova versione che vede l’accompagnamento dell’Orchestra Sinfonica Rimini Classica, orchestra di 42 elementi diretta da Daniele Rossi. L’evento è organizzato dall’associazione Rimini Classica, dalla Clinica Nuova Ricerca e dal Comune Di Rimini.

Tredici brani, tredici preziose storie sono state racchiuse e raccontate da Federico Mecozzi nel suo primo album Awakening (prodotto da Cristian Bonato), un vero e proprio viaggio sonoro che racchiude e sintetizza le esperienze, i gusti e le contaminazioni sperimentate dall’autore in diversi anni di attività musicale, collaborazioni e viaggi.

«Awakening – sottolinea l’artista – è un risveglio in luoghi e tempi diversi, lontani ma vicini. È anche un po’ la mia soggettiva concezione di musica, priva di confini, categorie, etichette. Ogni brano rappresenta per me un momento o un luogo, o più momenti o più luoghi: sono storie, esattamente come le canzoni, che vorrebbero invitare chi ascolta a viaggiare, con la mente ma anche col corpo, attraverso ritmi ora ampi ora incalzanti».

Proprio Awakening sarà rielaborato e riarrangiato completamente, oltre ad essere eseguito ed interpretato per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica Rimini Classica per il concerto del prossimo 13 settembre presso il Parco degli Artisti di Rimini. Lo spettacolo Awakening Symphony, inizialmente previsto a maggio 2020 al Teatro Galli (Rimini), è stato poi rinviato a causa dell’emergenza COVID.

Federico Mecozzi nasce a Rimini nel 1992. La predisposizione e l’approccio con la musica sono precoci: all’età di sei anni inizia a suonare la chitarra, di cui si serve fin da subito per scrivere canzoni.

Partecipa giovanissimo ad alcuni prestigiosi concorsi cantautoriali, ottenendo notevoli risultati. A 12 anni intraprende il percorso accademico presso l’Istituto Musicale “G. Lettimi” di Rimini, dove studia violino sotto la guida del M° Domenico Colaci e, pochi anni dopo, intraprende gli studi di direzione d’orchestra guidato dal M° Gianluca Gardini. Partecipa in seguito a corsi di perfezionamento nell’ambito della direzione sotto la guida del M° Piero Bellugi.

Oltre all’intensa attività concertistica, si dedica da anni alla composizione e all’arrangiamento nell’ambito della musica leggera (pop), classica contemporanea e minimalista. Interpreta, inoltre, musica celtica e folklorica (della tradizione bretone, irlandese e scozzese).

a partire dal 2009 collabora stabilmente con il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, che affianca tuttora dal vivo in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. In studio di registrazione ha lavorato anche con e per Pacifico, Angelo Branduardi, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi.

Negli ultimi due anni, ha parallelamente lavorato a “Awakening”, il suo primo album da solista (come violinista, compositore, polistrumentista), disponibile dal 25 gennaio 2019. Inoltre, è stato il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo 2019 e uno dei più giovani di tutti i tempi. Ha diretto sul palco dell’Ariston l’orchestra di Sanremo nell’esecuzione del brano “Nonno Hollywood”, del cantautore Enrico Nigiotti, in gara fra i big dopo il successo a X Factor.

Rimini Classica

