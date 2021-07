Le giovani star di Hollywood

Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato alcune delle giovani star di Hollywood. In quest’articolo vi presentiamo altri attori promettenti.

Robert Pattinson. Conosciuto inizialmente per la saga di Twilight, Pattinson ha avuto un’evoluzione incredibile. L’attore (classe ‘86) ha iniziato a collaborare con grandi registi (vedi Cosmopolis e Maps to the Star di Cronenberg). Nel 2017 la sua carriera esplode con Civiltà perduta (un matura film d’avventura) e Good Time (splendido film indipendente diretto dai registi di Uncut Gems).

Il 2019 è il suo anno con The Lighthouse (film horror di Eggers già diventato un cult) ed Il re (presentato a Venezia con Timothée Chalamet). Nello stesso anno viene confermato nel cast di Tenet (l’ultimo film di Christopher Nolan) e di The Batman (in cui interpreterà Bruce Wayne dopo Ben Affleck).

John David Washington. Figlio del leggendario David Washington. Inizia la sua carriera come giocatore di football americano (ottenendo dei buoni risultati) ma la sua avventura nel mondo della recitazione inizia con BlacKkKlansman (perla di Spiker Lee, amico del padre). Grazie alla sua ottima performance, l’attore viene notato da Nolan che lo conferma come protagonista in Tenet.

Nel 2021 partecipa al chiacchieratissimo Malcolm & Marie con Zendaya.

Cosa ci aspetta il suo futuro? Beckett (in uscita nel 2021, con Alicia Vikander e prodotto da Luca Guadagnino) ed il nuovo film di David O.Russell (regista de Il lato positivo).

Maya Hawke. Figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman. Inizia la sua carriera nel 2019 nella show di Netflix Stranger Things dove interpreta la ribelle e profonda Robin. Sempre nel 2019 fa un cameo nell’ultimo capolavoro di Quentin Tarantino C’era una volta a…Hollywood.

Degni di nota, infine, la sua partecipazione al remake americano de Il capitale Umano e la controversa pellicola Mainstream.

Nel suo immediato futuro non ci sono ancora pellicole con grandi registi. Tra i prossimi progetti: la trilogia Fear Street (scritta da R.L. Stine, autore di Piccoli Brividi) e Italian Studies (con la candidata Premio Oscar Vanessa Kirby).

Ascolta