Trucco: come usare la matita sopracciglia?

Le sopracciglia rappresentano una parte importante del viso, in quanto lo definiscono a livello estetico.

In particolar modo rappresentano la cornice naturale degli occhi e forma, spessore e dimensione sono i fattori principali che tendono a modificare e cambiare in maniera positiva l’espressività del volto. Per questo motivo è fondamentale prendersi cura delle sopracciglia, in quanto trattarle in maniera professionale consente di avere un aspetto sempre ordinato da vere e proprie dive di Hollywood.

Per realizzare l’arcata giusta in base al proprio tipo di occhio è necessario utilizzare uno strumento specifico ossia la matita sopracciglia. Perciò se siete amanti delle sopracciglia super pinzette e sottili, sappiate che non sono più di tendenza da troppo tempo. Grazie a questo mezzo di bellezza invece, potrete correre ai ripari qualora avete commesso questi errori nel passato. Utilizzando correttamente la matita sopracciglia quindi avrete l’opportunità di coprire i buchi provocati dall’uso della pinzetta così da restituire alle sopracciglia la forma ideale che permetterà di rendere il volto più raffinato in base alla personalità.

Come utilizzare la matita sopracciglia

Per ottenere delle sopracciglia perfette occorre scegliere in particolar modo la matita sopracciglia dalla giusta formulazione e colore. Per quanto riguarda il colore è fondamentale scegliere quello più naturale possibile, così da avere l’effetto desiderato e non finto. Tra le tonalità più popolari vi sono nello specifico il color seppia e miele per le bionde, il marrone e il tortora per le castane e l’antracite e il nero per le brune.

Inoltre, le formulazioni finalizzate alle sopracciglia sono davvero numerose, in quanto variano dalle polveri compatte, alle matite automatiche e non e alle creme. Le classiche matite temperabili per sopracciglia rappresentano la soluzione più comoda e veloce per definirle. Sono perfette per realizzare un disegno preciso nei punti dove le sopracciglia risultano assenti, il risultato mediante le matite temperabili tradizionali sarà perfetto grazie alla mina dura che diminuisce il pericolo di possibili sbavature.

Sopracciglia perfette grazie alla matita

Il trucco per sopracciglia rappresenta quindi la soluzione per avere un risultato naturale e unico. Grazie a vari prodotti si ha la possibilità di ottenere un effetto decisamente perfetto da vere e proprie dive.

Lo strumento principale per definire le sopracciglia alla perfezione è la matita sopracciglia, che consente di rendere l’aspetto del viso più intenso e delicato. La matita permette di riempire, sistemare e perfezionare la forma delle sopracciglia.

Grazie a questo strumento di bellezza si ha l’opportunità di ottenere un aspetto decisamente più folto grazie alla pratica di riempimento che va a coprire con un effetto naturale i buchi presenti.

In linea generale la matita sopracciglia è dotata di un pratico scovolino, questo componente aiuta a sistemare le sopracciglia prima di riempirle. Nel dettaglio è necessario pettinarle nel verso della crescita così da definire la forma in maniera perfetta. Perciò, con piccoli movimenti delicati, è fondamentale ricreare ed imitare i peli assenti arrivando a completare il disegno delle sopracciglia dall’effetto naturale.