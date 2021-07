“You are the movie, this is the music” di Joe Schievano per Soundrivemotion. “Luogo immaginario, come quello in cui va a placarsi il vento”

Esce oggi martedì 20 luglio su tutte le piattaforme digitali l’album You Are the Movie, This Is the Music, scritto e prodotto da Joe Schievano per la Soundrivemotion, che costituisce il sesto lavoro discografico dell’artista, Sound Designer e compositore musicale per film e televisione.

Dopo il successo di Epìtome (2021), Schievano torna a produrre musica per film con un album dalla distinta fluidità armonica, in cui si sovrappongono sonorità diverse, ma efficacemente coesistenti. L’album consta di 10 brani attraversati dalla stessa complessità sonora, in cui emerge l’abilità dell’artista di far collimare sapientemente suoni, musica e voci.

Nell’album si vede rinnovata la fruttuosa collaborazione – già avviata da Schievano con la fondazione dell’Associazione culturale Tàdan (2020) e con l’EP Epìtome (2021) – con la cantautrice e attrice Maria Roveran. In You Are the Movie, This Is the Music la Roveran è “sirena ideale” del brano Oceanic Suite, cui offre un prezioso e avvolgente contributo vocale. Questo utilizzo della voce come uno dei suoni della realtà, è tangibile in tutto l’album, nella scelta di un realistico sound design: il suono del mondo (ambienti, voci, rumore di oggetti) che si integra e diventa spontaneamente musica nella musica, permettendo all’autore di rivelare l’interazione perfetta tra musica, suono e voce.

Schievano indaga da sempre il connubio tra immagine e musica, attingendo anche a sonorità classiche e complesse e in You Are the Movie, This Is the Music l’eco di Bach è chiara nelle «temporanee sfocature» del piano di Kanako Shirakawa, compositrice, organista e pianista giapponese originaria di Kobe, il cui pattern evocativo accompagna Where the Wind Dies, seconda traccia dell’album di Schievano, in «un luogo immaginario, come quello in cui va a placarsi il vento» (J. Schievano).

Tra gli altri interventi nella strutturazione del lavoro, si menzionano il violoncello di Laura Balbinot e il mixaggio di Alberto Gaffuri, preziose tessere che contribuiscono a creare il variegato mosaico di Schievano, che evoca, focalizza, sottolinea, contestualizza, avvolge.