Prorogate Call di Maker Faire Rome

Abbiamo prorogato la scadenza delle Call di Maker Faire Rome al 22 luglio! Sono tantissimi i progetti arrivati fino ad oggi.

Molti di voi hanno chiesto un po’ più di tempo per completare l’application alla Call for Makers, alla Call for Schools e alla Call for Universities & Research Institutes e noi siamo davvero felici di potervi accontentare. Del resto più siamo e più #MFR2021 sarà ricca di innovazione! Hai già proposto un progetto o un evento (talk, workshop, performance) ma hai tralasciato qualche dettaglio? La tua proposta è ancora “in draft” e hai bisogno di qualche altro giorno per finalizzarla?

Hai un’idea brillante che stava per prendere forma ma ti sei lasciato scoraggiare dalla deadline?

Bene, sei nel posto giusto: hai ancora un po’ di tempo a disposizione per stupirci! Se sei un maker, un inventore, un innovatore o, più semplicemente, se hai un progetto che vorresti presentare alla nuova edizione di Maker Faire Rome, partecipa alla Call for Makers entro il 22 luglio! Se sarai selezionato ti offriremo gratuitamente uno spazio fisico o digitale per esporre il tuo progetto o tenere il tuo intervento o performance durante Maker Faire Rome 2021.

Sei un insegnante o un dirigente scolastico ma, tra esami e interrogazioni di fine anno, non hai ancora potuto dare forma alle idee dei tuoi studenti? A #MFR2021 crediamo da sempre che la creatività nasca prima di tutto proprio sui banchi di scuola: ecco perché abbiamo deciso di prorogare la Call for Schools fino al 22 luglio! Leggi il regolamento e invia la tua proposta. I progetti più innovativi e gli Istituti scolastici selezionati dalla nostra giuria di esperti potranno partecipare a Maker Faire Rome e avranno a disposizione uno spazio espositivo gratuito, fisico o virtuale Vuoi partecipare a Maker Faire Rome con la tua Università o con il tuo Centro di Ricerca?

Anche in questo caso hai tempo fino al 22 luglio per partecipare alla Call for Universities & Research Institutes! Le Università e gli Istituti di Ricerca Pubblici i cui progetti saranno selezionati potranno disporre di uno spazio (fisico o virtuale) interamente gratuito all’interno di #MFR2021. Hurry up! Stiamo aspettando proprio te!

Ci vediamo a Maker Faire Rome dall’8 al 10 ottobre!