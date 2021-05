Il Festival Cerealia 2021

La decima edizione del Festival Ceralia parte a giugno 2021. Protagonisti di quest’anno il riso, l’ambiente e la sostenibilità

“Cerealia è un festival euro-mediterraneo diffuso interdisciplinare e transdisciplinare che parte dalla cultura mediterranea, valorizzando in particolare i cereali come base dell’alimentazione delle culture del Mediterraneo, per parlare però anche di sostenibilità, di ambiente e di turismo. Tematiche che si possono legare partendo dal cibo, che è sempre anche un atto culturale di ogni luogo”. Così Paola Sarcina, direttrice del Festival Cerealia, evento legato al mondo dei cereali, introduce la decima edizione che si svolgerà nel 2021 da giugno a novembre.

“Questa manifestazione si basa sull’economia condivisa e ogni organizzazione che aderisce porta ogni anno un suo contributo in varie forme. È un progetto costruito in rete. Per ciascuna edizione stabiliamo un focus particolare su un cereale al quale dedichiamo specifici approfondimenti”. Un’occasione, dunque, per tutti i partecipanti di conoscere più a fondo le caratteristiche di questi alimenti, i valori nutrizionali e i loro metodi di produzione.

Il programma del Festival Cerealia

Come si svolgerà la decima edizione del Festival Cerealia? Nel 2020 a causa delle restrizioni portate dalla pandemia COVID-19 la programmazione è saltata. Per quest’anno invece ci si sta già muovendo con un contest rivolto agli studenti delle scuole e tante altre iniziative. L’idea è quella di promuovere il dialogo tra i Paesi del bacino Mediterraneo e le specificità territoriali di ciascuna nazione. “Momenti degustativi, incontri, show cooking, laboratori, attività formative e visite guidate alla riscoperta di territori” sono tra i momenti annunciati dalla direttrice di Cerealia per la prossima edizione del Festival. Nel mio articolo su CandyValentino.it potete trovare altre utili informazioni sulle modalità di partecipazione. Inoltre, potrete scoprire anche a cosa si riferisce il nome di questo Festival. Vi racconto, infatti, la storia degli antichi Cerealia, celebrati in epoca romana.

Ascoltate l’intervento completo della direttrice del Festival Cerealia, Paola Sarcina, che ha presentato il programma in occasione del Festival della Sostenibilità 2020.

Ascolta Paola Sarcina e il Festival Cerealia 2020