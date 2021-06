Il programma di Cerealia 2021 comincia il 9 giugno con una serie di appuntamenti speciali per il decennale del Festival intitolato I semi del futuro: resilienza, equità e sostenibilità

Manca poco all’inizio dell’11° edizione del festival Cerealia di cui abbiamo già parlato e preannunciato alcuni momenti nell’articolo di qualche tempo fa. Tra gli eventi più significativi ci sarà il contest rivolto alle scuole, chiamato appunto I semi del futuro. Lo scopo anche quest’anno è quello di agevolare il dialogo sul tema della sostenibilità. Tra gli altri momenti salienti per incentivare tale dialogo ci sono, ad esempio:

l’iniziativa Scena Mediterranea sostenuta da Saverio Mecca, Giuseppe Giliberti e Viola Moro;

l’incontro intitolato Cucina identitaria con Sofia Moramarco;

l’evento nazionale Ponza Prima Med, progetto ALF promosso dalla RIDE in collaborazione con l’Egitto e la Palestina.

Inoltre, come suggerisce il titolo di questa edizione del Festival, vari momenti del programma di Cerealia 2021 saranno dedicati alla conoscenza del riso. Tra i webinar da non perdere per chi vuole scoprire i dettagli su uno dei cereali più consumati a livello mondiale c’è Il Riso: cibo dei popoli, seme del futuro.

I bambini nel programma di Cerealia 2021

Venerdì 18 giugno sarà la volta di Chef Treck Jr. Italy in tour a Roma, un giro per la città a bordo dell’Ape Calessino di RomaToGet. Questa iniziativa rivolta ai più piccoli nasce da un’idea del produttore TV di Los Angeles Robert G. Seal, partner di Cerealia negli Stati Uniti. Lo chef Renato Bernardi guiderà i partecipanti alla scoperta delle tante attrattive della Città Eterna, con un focus sulla ricerca del gusto all’insegna della sostenibilità.

Intervista a Paola Sarcina sul programma di Cerealia 2021

Non molto tempo fa avevamo ascoltato l’intervento di Paola Sarcina, direttore Festival Cerealia, durante il Festival della Sostenibilità. Ci aveva anticipato alcune particolarità di questa edizione dell’evento ma ho pensato di intervistarla per chiederle tutti i dettagli aggiornati sul Festival di quest’anno. Non perdete la puntata de Il gusto con Candy Valentino sulla Webradio SenzaBarcode.

