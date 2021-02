Giuliana Salce, per Forza Italia #Roma2021

Sportiva, ecologista, attivista e attenta ai diritti civili soprattutto dei più deboli. A Roma 2021 Giuliana Salce.

Responsabile regionale del Lazio di Ecoitaliasolidale, Giuliana Salce è già stata più volte nostra ospite parlando di violenza di genere e sostegno alle persone socialmente fragili. È campionessa mondiale di maratona con una vita complicata che le ha imposto di attingere a tutta la sua forza per affrontare le molte prove che le sono state imposte. Oggi la troviamo candidata con Forza Italia nella tornata elettorale Roma 2021.

Conoscendo i suoi molteplici impegni e le sue molte esperienze in campi diversi le chiedo: si presenta come professionista sportivo o sulla scorta delle sue esperienze in campo ambientalista e delle politiche sociali?

Recentemente, come Ecoitaliasolidale, si è occupata dei clochard che vivono nella capitale. Ci sono già stati diversi morti anche in questo inverno. Lo scorso anno avete distribuito cibo e coperte, abbiamo fatto un’intervista proprio durante una di queste raccolte: con Giuliana Salceparliamo della situazione attuale.

Parliamo di ciclabili e di mezzi di trasporto alternativi, con la partecipazione del senatore Maurizio Gasparri siete stati impegnati in un sit in contro alla realizzazione della pista in via Mattia Battistini. Giuliana Salce spiega che, dal loro punto di vista, i progetti mancano di fattiblità, sono mal organizzati e non sortirebbero l’effetto che, gli ambientalisti per primi, auspicano.

Parliamo poi della fauna della nostra città, con Piergiorgio Benvenuti, presidente di Ecoitaliasolidale, abbiamo affrontato, la scorsa estate, il disastro della moria di pesci nel Tevere. Ora l’inquinamento del mare e la presenza sempre più aggressiva della plastica ha fatto registrare lo spiaggiamento e la morte di 25 esemplari di tartarughe di mare. Quali sono i provvedimenti da adottare da parte del Campidoglio per scongiurare altri problemi di questo genere?

Nel podcast l’intervista completa a Giuliana Salce.

