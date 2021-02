Cibi di stagione e difese immunitarie

Frutta, verdura, semi oleosi, aglio, spezie, zenzero, lievito di birra: quante volte avete letto o sentito dire che questi alimenti innalzano le difese immunitarie del nostro organismo?

Che siate vegetariani o mangiate carne, pesce, uova e formaggi, potete aggiungere alla vostra dieta tanti ingredienti e cibi che possono fornire nei mesi invernali il giusto apporto di nutrienti che innalzano le difese immunitarie per non ammalarvi. La prima regola per mangiare sano, però, è quella di prediligere i cibi di stagione.

Oggi si trova in vendita un vasto assortimento di alimenti che non sono di stagione in Italia ma vengono importati da altri Paesi oppure coltivati nelle serre. In questo modo molti di noi fanno fatica a riconoscere gli alimenti freschi e tipici del periodo. Nel mio articolo su CandyValentino.it trovate un pratico elenco della frutta e della verdura di stagione da acquistare nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Leggi anche Una Dispensa Stellata contro lo spreco alimentare

Potrete anche leggere nel dettaglio per quali motivi la coltivazione nelle serre riscaldate non è ideale dal punto di vista della qualità del cibo e anche per quanto riguarda l’impatto ambientale.

Cibi di stagione e ricette invernali

Sono in molti a preferire gli alimenti tipici della primavera e dell’estate a quelli invernali. La frutta e la verdura che si trovano al mercato da aprile a settembre sono più colorate, rinfrescanti e varie. D’inverno invece, spesso si storce il naso all’idea di dover preparare, ad esempio, broccoli e cavolfiori anche per via dell’odore sgradevole che sprigionano durante la cottura.

Con un po’ di fantasia, però, si possono creare ricette sfiziose con molti ingredienti freschi della stagione invernale. Nell’episodio di Il gusto con Candy Valentino, vi propongo la ricetta facile e veloce per preparare un tortino rustico con spinaci e altre verdure, arricchito con uvetta. Se siete abili impastatori, non perdete i miei consigli su come realizzare l’impasto per questa torta di erbe profumata e saporita.