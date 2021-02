Amore, il sentimento più diverso al mondo

L’amore è universalmente riconosciuto come il sentimento più bello, intenso e sfaccettato al mondo. Eppure nel mondo della disabilità lo si vede ancora come un tabù.

Una fortuna se lo si riesce ad ottenere e/o mantenere. In generale un affare molto tenero, che non coinvolge solo gli attori ma tutta la società che deve tifare per loro e prendere ad esempio. L’amore disabile è molto spesso inspiration porn.

Il termine coniato da Stella Young, attrice ed attivista disabile, mi sembra qui particolarmente indicato. L’inspiration porn definito in un famoso Ted talk, porta le persone a vedere nel disabile ed in tutte le sue azioni, un esempio motivazionale, portando il disabile e i suoi sentimenti , a livello di un supereroe dalle capacità straordinarie.

Eppure nell’amore cosa c’è di così straordinario se non sentire sussultare in petto il proprio cuore, ansimare pensando alla persona amata e aspirare ad avere un coinvolgimento sessuale con essa?

Direi niente. L’amore, al pari della Livella, è uguale per tutti. Belli e brutti, ricchi e poveri, maschi e femmine

Nessuno può dirsi immune all’amore finché non lo prova o finché non lo rifiuta. Ma il sentimento spontaneo di affetto e pensiero nasce e comunque si sviluppa.

Credere che un disabile non possa amare, non ami o non abbia la capacità di provare sentimenti non solo non è stato dimostrato, piuttosto il contrario.

La scienza attraverso le tecnologie più moderne e all’avanguardia ha potuto definire quali sono le aree del cervello coinvolte e come, in concomitanza con l’attivazione di queste aree, ci sia un’intensa attività cardiaca anche in persone in condizioni critiche qualora si avvicini una persona amata.

In sostanza, le persone disabili amano. Con intensità e totalità con cui amiamo noi. Una società che si definisce civile dovrebbe darlo per scontato e non come eccezionale.

https://webradio.senzabarcode.it/?post_type=podcast&p=1192