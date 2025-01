Costruire l’autostima con Tela Bianca di Antonella Torres

Tela bianca. Atto primo: l’autostima, di Antonella Torres, un quaderno di lavoro per sviluppare autostima e consapevolezza personale.

Tela bianca. Atto primo: l’autostima, edito da SBS Edizioni e scritto da Antonella Torres, è un libro che si propone come un vero e proprio quaderno di lavoro per chi desidera crescere personalmente e professionalmente. Con un approccio diretto e pratico, Torres guida i lettori attraverso un percorso di autostima, insegnando l’importanza di prendere decisioni per se stessi e di costruire relazioni basate sul valore. Con questa intervista, approfondiremo il significato di questo primo volume e scopriremo quali strategie pratiche l’autrice suggerisce per affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza.

Come è nato il progetto Tela bianca e cosa rappresenta per te il concetto di “autostima” nella vita quotidiana?

Il progetto Tela Bianca è nato perché un giorno guardando mia figlia mi son chiesta cosa avrei potuto lasciarle come guida, come sostegno costante per i momenti difficili. Creare qualcosa che lei potesse consultare e da cui potesse attingere forza e ispirazione in qualsiasi fase della vita e soprattutto che sarebbe durato per sempre … e un libro è per sempre! Solo in seguito ho deciso di pubblicarlo e di allargarlo a tutti coloro che necessitano di un aiuto per vivere, quanto più possibile, una vita migliore e soprattutto imparare a star bene con se stessi.

L’Autostima non è altro che la percezione che abbiamo di noi stessi e avere una buona autostima significa sentirsi adeguati, sicuri di sé e capaci di affrontare diverse situazioni quotidiane.

Nel tuo libro inviti i lettori a prendersi cura della propria mente e del proprio corpo. Quali sono i primi passi che suggerisci a chi vuole sviluppare un’autostima solida e duratura?

Essendo un processo che richiede tempo e costanza, innanzitutto impariamo a riconoscere i nostri punti di forza. Fare una lista di quello che facciamo bene e di quello che vogliamo migliorare. Accettare i propri limiti è il primo passo per costruire fiducia in se stessi e che duri nel tempo in maniera solida. Fissare piccoli obiettivi a breve tempo per evitare frustrazioni, ogni volta che li raggiungi ti sentirai più motivato a perseguire il prossimo con più forza e fiducia, e infine parla in maniera positiva a te stesso.

Hai definito Tela bianca come uno strumento pratico, con pagine su cui scrivere appunti e riflessioni. Quanto ritieni importante il coinvolgimento attivo dei lettori nel percorso di crescita che proponi?

Ritengo questa pratica fondamentale, il coinvolgimento del lettore è la chiave per la buona riuscita del libro stesso, del ritrovamento e del rafforzamento della propria autostima. Quando riusciamo a mettere nero su bianco le emozioni che proviamo solo allora ne prendiamo davvero coscenza e di conseguenza reagiamo. Il lettore è al centro di tutto, per questo il suo coinvolgimento è fondamentale. Deve cercare di far suo ogni capitolo e l’aver lasciato a disposizione delle pagine bianche per scrivere i propri pensieri, paure e ostacoli è un punto di forza per elaborare il tutto nel più breve tempo possibile e raggiungere l’obiettivo di crescita che si è prefissato.

Nel testo parli dell’importanza delle relazioni di valore. Secondo te, come possiamo riconoscere e costruire relazioni autentiche in un mondo spesso dominato dalla superficialità?

Possiamo riconoscere se una persona è di valore, secondo il mio parere, stando attenti da alcuni semplici comportamenti; Vediamo se è una persona coerente con quello che dice, se è aperta e sincera nelle comunicazioni, se abbiamo gli stessi interessi e valori, se è affidabile, se offre sostegno senza aspettarsi nulla in cambio, se è una persona motivata e in continuo apprendimento, se valorizza il contributo degli altri, se ti aspira a migliorare e a raggiungere i tuoi obiettivi e riesce a creare un’atmosfera di fiducia, rispetto e collaborazione.

Questi sono alcuni dei tanti esempi su come riconoscere una persona autentica e con la quale ci può essere uno scambio di valori e far si che nel tempo si possa costruire anche una relazione duratura fatta di autenticità e valori costruttivi.

Hai affrontato momenti di cambiamento radicale nella tua vita, come descrivi nella biografia. Come questi eventi hanno influenzato la tua visione dell’autostima e quanto sono stati significativi nella stesura del libro?

Ogni cambiamento e soprattutto quelli così radicali ti segnano, sta a noi trovare il lato positivo. Posso affermare con certezza che se anni fa non avessi deciso di cambiare e stravolgere totalmente la mia vita questo libro non sarebbe mai nato. E’ stato proprio grazie al lavoro di networker che ho deciso di intraprendere insieme alla continua formazione alla quale ho partecipato, e che continuo a partecipare per affinare le mie skill, che tutto questo è stato possibile. Ascoltare i migliori del settore e leggere libri motivazionali mi ha aperto un mondo fino ad allora a me sconosciuto.

Essere riuscita in un qualcosa del tutto estraneo e così lontano da tutto quello per cui avevo lavorato fino ad allora è stato per me fonte di grande autostima. Tutti questi eventi a loro modo hanno totalmente influenzato sia la mia visione dell’autostima e soprattutto sono stati significativi nella stesura del mio libro.

Per concludere, qual è il messaggio principale che desideri trasmettere ai lettori con questo primo volume di Tela bianca, e cosa speri rimanga loro dopo aver completato il percorso che proponi?

Sicuramente il messaggio principale è che ognuno di noi può realizzare i propri sogni. Con costanza e determinazione si può. Mi auguro che rimanga uno strumento di aiuto e sostegno per chiunque e in qualsiasi momento della vita se ne sente il bisogno e auguro anche una vita più serena grazie all’autostima migliorata.

