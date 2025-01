I am everyone, Gaetano Nicosia & Elle per Leonard Peltier

Fuori I am everyone, il nuovo singolo di Gaetano Nicosia & Elle, un appello per Leonard Peltier, attivista nativo americano incarcerato.

Esce venerdì 10 gennaio I am everyone, il nuovo singolo di Gaetano Nicosia & Elle, nato dalla riedizione della title track dell’ultimo album di Nicosia Io sono chiunque. La canzone vuole essere un appello urgente per Leonard Peltier, simbolo di una lotta per la giustizia e la libertà. Peltier, attivista nativo americano detenuto da quasi 50 anni in condizioni di massima sicurezza, è gravemente malato e rischia di morire in carcere. Gli artisti sottolineano che il presidente Joe Biden ha tempo fino al 20 gennaio per concedere l’atto di clemenza, un ultimo gesto che potrebbe salvare la vita dell’attivista.

La canzone e il video saranno presentati l’11 gennaio al Circolo Arci Agorà di Cusano Milanino, durante una serata organizzata dal collettivo S.B.A.M. interamente dedicata a Leonard Peltier.

Un appello per la giustizia

Gaetano Nicosia e Elle hanno accompagnato l’uscita del singolo con una lettera aperta indirizzata al presidente Biden. Nel testo, invitano il leader americano a riflettere sull’umanità e sull’urgenza di un gesto di clemenza. “Leonard Peltier merita di trascorrere gli ultimi giorni tra le persone che gli vogliono bene”, scrivono gli artisti, sottolineando come il caso giudiziario di Peltier sia stato segnato da evidenti ingiustizie, riconosciute dagli stessi giudici che lo hanno condannato.

La forza della musica per risvegliare le coscienze

“I am everyone” si propone come uno strumento per sensibilizzare il pubblico su una vicenda che riguarda i diritti umani e la dignità. “Questa canzone – dichiarano gli artisti – vuole risvegliare le coscienze assopite che considerano normale far morire in carcere un uomo anziano e innocente.”

crediti del singolo e del video

Il brano è stato scritto da Leonard Peltier e prodotto da Gaetano Nicosia con Elle, Flavio Ferri e Alex Carmona, e registrato presso Republica Recordings a Barcellona. Il video è stato prodotto da Stefano Scioni con il contributo di Giulio Dell’Aquila e Arlo Bigazzi. Il singolo è distribuito da Materiali Sonori.

Elle è un musicista e produttore italiano che vive a Glasgow. La sua carriera spazia dalla composizione per film e TV alla musica corale per progetti umanitari, come il supporto ai bambini siriani rifugiati in Libano.

Gaetano Nicosia, cantautore milanese, si è avvicinato tardivamente alla musica ma ha saputo costruire una carriera ricca di collaborazioni. Tra i suoi lavori più recenti, l’album “Io sono chiunque” e l’EP “Carezze atomiche”, entrambi prodotti da Flavio Ferri.

