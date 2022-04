Libri e Libri di Monza ospita Rose scarlatte

Ricomincia il Tour di promozione di Laura Mancini. Rose scarlatte a Monza il 10 aprile per il firmacopie a Libri e Libri in via Italia 22.

Ancora in Tour il libro edito da CTL Editore per la collana Libri SenzaBarcode. Laura Mancini è attesa domenica 10 aprile alla libreria Libri e Libri di Monza dove, dalle 11 e fino alle 19, l’autrice sarà a disposizione del suo pubblico per raccontare la storia di Dafne e Andrea, della grande passione per il teatro e l’amore per il tango.

Forti passioni raccontate con una penna scorrevole e pulita. Carica di emozioni e riflessioni. Laura, in questo libro, fa danzare insieme tanti aspetti profondi della vita dei protagonisti, nella sua splendida città: Roma è infatti il palcoscenico che incornicia il romanzo.

Rose scarlatte

Una compagnia teatrale amatoriale; la forte attrazione che nasce tra una coppia di attori, complice la magia di un tango argentino che i due devono ballare sul palco. Dafne e Andrea vengono da due mondi estremamente diversi ma scelgono di abbandonarsi alle emozioni e ignorare il divario che c’è tra le loro esistenze e che forse si potrebbe superare comunicando. Nella loro breve storia appassionata, però, la comunicazione è spesso filtrata ed è fatta di sguardi, di segreti e mezze verità, di impressioni di sé che si vogliono dare e non corrispondono alla realtà che si ha dentro.

Messaggi su WhatsApp e poesie sostituiscono il dialogo aperto

“Rose scarlatte” è un diario che mostra un solo punto di vista, quello della protagonista, una ragazza socievole e curiosa della vita ma ancora piuttosto inesperta e legata ai valori tradizionali appresi in famiglia. Dafne, concluso il rapporto un po’ infantile col suo ragazzo, si avventura in questa relazione con un uomo affascinante, più adulto e molto lontano dal suo mondo semplice. La narrazione diviene spunto per riflessioni più ampie e profonde sul significato dell’amore, delle amicizie, della vita, del destino. È davvero possibile credere in questa esistenza, fatta di emozioni fugaci e illusorie?

